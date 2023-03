La cruz del Ribalta

Contrariamente a lo habitual, voy a hablar de un tema de actualidad relacionado con la política local que, además, ha generado mucha polémica en la capital de la provincia. Pero no voy a usar este espacio para hacer proselitismo de mis opiniones o creencias. Me interesa la política, como pienso que nos debería importar a todos, pero creo que ya hay bastante gente que habla de ella, todos arrimando el ascua a su sardina, por supuesto. Déjenme que vaya por otros derroteros y me guarde lo que pienso del tema para otros foros y, lo más importante, para decidir qué papeleta meter en la urna en su momento.

Supongo que hace unos años también en mí hubiese despertado pasiones la retirada de la cruz del parque Ribalta. Habría reiterado los argumentos que me parecen válidos y tratado de echar abajo los de quienes piensan de forma diferente. Tal y como hace cualquier hijo de vecino interesado en los asuntos políticos de su ciudad. Todo, como ya saben, para no convencer a nadie de nada. Me da que quienes más se preocupan de estos temas son absolutamente incontrovertibles y resulta imposible convencerlos de sus supuestos equívocos. Solo podremos enmendar la opinión de aquellos a los que la política en general o el asunto en particular les resulta indiferente. Para la mayoría, es como intentar hacerle ver al seguidor de un equipo de fútbol que el penalti pitado a su favor no era. O viceversa. Análisis sin pasión Ahora, quizá por la edad y la consiguiente experiencia, he visto el asunto de la cruz desde la distancia —todo y que se encuentra a escasos cien metros tanto de mi casa como de mi lugar de trabajo—, más intrigado por la vehemencia de la gente, tanto a favor como en contra, que con ánimo de intervenir de alguna manera. Si lo analizamos sin pasión, sin poner por delante los prejuicios que todos, sin excepción, arrastramos, vamos a encontrar argumentos potentes, contrastados, que denotan inteligencia, en un lado y en otro. Incluso en el lado de los distanciados, de los que, no siempre sin conseguirlo, postulan una vía alternativa, equidistante de las opiniones más enconadas.ay gente con estudios, preparada, sensata hasta en las más alocadas y extremistas posiciones políticas. Conozco negacionistas del holocausto judío en la segunda guerra mundial con un alto nivel de erudición, también a defensores del estalinismo inteligentes y estudiosos del tema. Gente en general cabal que ha llegado a conclusiones extrañas, heterodoxas y radicales. Así es la política, así son las opiniones, me temo. Para bien y para mal. Nos resulta difícil juzgar con objetividad, sin apasionamiento, aquello sobre lo que piensan otros, a veces mucho mejor instruidos, mucho más implicados, que nosotros mismos. Cuando vamos al médico y nos quita la sal o el azúcar, o nos pide que hagamos más ejercicio, le creemos a pies juntillas. El doctor ha estudiado, se han sacado una carrera muy complicada y ahora no queda otra que aceptar su prescripción. Pero si un político nos dice que va a hacer esto o aquello por el bien de la comunidad lo daremos por bueno solo si es afín a nuestra ideología. En caso contrario siempre encontraremos a otro que nos diga justo aquello que coincide con nuestra opinión. Es como si, en el ejemplo anterior, al ir al médico decidiésemos buscar a uno que nos proponga lo que más nos apetece: cenar chistorra, beber cerveza de doble malta y coger el coche para bajar al estanco a por tabaco. De un tiempo a esta parte me tomo la política más desde el punto de vista del observador. Es divertido, te enfadas menos. Les aconsejo que lo prueben. Editor de La Pajarita Roja