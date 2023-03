L’impuls de la Volkswagen

La instal·lació de la gigafactoria de Volkswagen a Sagunt va a repercutir favorablement en la generació d’ocupació i per suposat d’economia en les localitats del voltant, com és el cas d’Almenara, ja que som municipi veí i es trobem a escassos minuts d’on es posarà la megaplanta. És un tren que passa molt poques vegades i no podem deixar-lo passar, i per això, com a alcaldessa d’Almenara, junt al meu equip de govern, treballem de valent per a agarrar eixe tren ple d’oportunitats que afavorirà notablement els nostres veïns i veïnes.

És per això que estem mans a l’obra, i aprofitem cada oportunitat que tenim per a posar en valor tot allò que té Almenara, que és molt, i molt bó. Així, dijous passat vaig acudir a la jornada que la Generalitat valenciana va organitzar a Castelló per explicar com és el projecte de Volkswagen, on ens van explicar el projecte i l’impacte positiu que pot tindre, especialment per a l’ocupació.

Aprofitant la trobada, no vaig dubtar en demanar la paraula per dirigir-me als presents, especialment al directiu de PowerCo (Volkswagen) per contar-los tot el que té Almenara, i a més, que ja estem notant l’interès per invertir en sòl industrial i residencial en Almenara.

Sòl industrial

Així, vaig aprofitar per contar a l’auditori que tenim sòl industrial (pel qual ja hi ha molt d’interès) i que podria ser el gran impuls per a desenvolupar el Polígon Barranc de Talavera i generar indústries i empreses novesper a proveir la planta i especialment crear ocupació a Almenara. Al mateix temps també els vaig dir que al poble també existeixen empreses que podrien tenir perfectament alguna relació laboral amb Volkswagen. I per tot això, els vaig demanat que quan arribe el moment compten amb eixes empreses i amb els veïns i veïnes per poder treballar allí.

A més, aprofitant que es va dir que la gigafactoria disposarà de un centre de formació específica, qüestió molt important, també els he demanat que amplien i miren el nostre alumnat de l’IES, joves d’Almenara que podrien anar perfectament a Sagunt a formar-se per poder treballar allí. Sense dubte treballaré i mediaré perquè això siga possible.

La Volkswagen i tot el que aporta és una gran oportunitat per a generar ocupació i economia als nostres pobles, un tren per el que treballem de valent i que Almenara no el deixarà passar. Serà el gran repte de futur, i allí estarem per a aprofitar les noves oportunitats.

Alcaldessa de Almenara