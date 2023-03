Es Magdalena, qué queréis que hagamos

El cuerpo es sabio. El miércoles empezaron a montar la carpa y el jueves alzaron el escenario. Desde la ventana de casa estuve un rato observando los trabajos y, esa misma noche, por lo que fuera, ya me sentí un poco extraño. El viernes me desperté, por lo que fuera también, con la boca reseca, la cabeza embotada y los labios ajados. No lo entendí muy bien hasta que salí de casa y volví a ver en la plaza todo lo de la carpa y el escenario. De repente todas las piezas encajaron. Lo llamaré resaca preventiva, un fenómeno tan inquietante como extraordinario. Una fuerza interior que se adelanta al descalabro. Donaré mi cuerpo a la ciencia y podrán estudiarlo. Este cuerpo tan sabio.

A partir de cierta edad, la que yo ya tengo, lo peor de salir no es el dolor físico de la mañana siguiente o el cansancio (porque siempre nos duele algo y siempre estamos cansados), sino el remordimiento. Es peor el remordimiento que tratar de reconstruir la dignidad entre los restos del naufragio. Es peor que todo el remordimiento que sentimos por salir, por ser un mal padre, por no pensar como siempre en el trabajo. Cuando el peso del remordimiento es mayor que el placer que conlleva la fiesta es racionalmente la hora de dejarlo. Racionalmente, subrayo. Creo que queda claro. Remordimiento insano En los últimos años, el covid añadió una muesca al remordimiento insano. Salías una noche y todo bien --o sea, mal--, y al día siguiente no era sencillo saber si tenías covid o resaca. No era nada fácil distinguir unos síntomas de otros. Se solapaban. Seguro que os ha pasado. Una montaña rusa de emociones. Jugar a covid o resaca. Como sea, encaro también la Magdalena con remordimiento preventivo. No tengo ninguna intención de salir en Magdalena, y ninguna es ninguna. No tengo ninguna necesidad ni ganas de salir en Magdalena, y ninguna es ninguna. Y no tengo ninguna duda de que algún día acabaré saliendo, y ninguna es ninguna, pero no me engaño. Es Castelló, es Magdalena y qué queréis que hagamos. Dejar a los niños con los abuelos para que los sigan malcriando, y poder salir un rato. Por lo que sea, no podemos evitarlo.