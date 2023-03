Jesús i la dona samaritana

Durant tres diumenges consecutius proclamem amb l’evangelista Joan tres diàlegs de Jesús amb tres interlocutors diferents que mostraran aspectes diversos d’un itinerari catequètic de creixement. El d’avui s’estructura sobre dos diàlegs de Jesús amb la dona samaritana i amb els deixebles.

Amb la caiguda del Regne del Nord el 722 a.C. a mans de Sennaquerib d’Assiria, hi arriben molts estrangers d’altra cultura i religió; Samaria esdevé un poble ètnicament barrejat i molt hostil al Regne del Sud. Accepten només la primera part de la Revelació bíblica --el Pentateuc samarità--, amb cisma fratern que esclata quan el 538 a.C. els jueus tornen de l’exili babilònic.

El relat comença dient que Jesús, situat a Enon on batejava (3,23), havia de travessar Samaria: de fet els jueus, per anar de Judea a Galilea, evitaven territori samarità anant per la vall del riu Jordà. La necessitat era més aviat teològica: Jesús, el Messies, havia de travessar Samaria per exigències de la seva voluntat salvífica universal.

Jesús enceta el diàleg demanant a la samaritana: «Dona’m aigua»; petició que provoca reacció d’estranyesa per la hostilitat entre samaritans i jueus. Però Jesús busca molt més que aigua; no li importa no rebre aigua si rep d’ella l’escolta a la seva paraula i l’obertura del seu cor.

Jesús i la samaritana superen el fet històric que els jueus no es fan amb els samaritans: els deixebles sí s’estranyen de què Jesús parlés amb una dona. Llavors Jesús dona un pas més endavant en la seva interpel·lació: «Ves a cridar el teu marit i torna». El diàleg entra així en l’esfera personal. La dona li contesta: «No en tinc de marit». La resposta de Jesus dona la clau simbòlica de l’expressió: «Fas bé de dir que no en tens. N’has tingut cinc i el que ara tens no és el teu marit». La simbologia dels cinc marits insinua els déus pagans introduïts a Samaria, en abandonar l’autèntic marit/senyor, el Déu de Jacob.

Administrador diocesà de Tortosa