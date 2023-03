Desde hace un tiempo manejo una teoría reveladora sobre las fiestas de la Magdalena, pero nadie me hace caso. La gente de Castellón solo sale el primer sábado. Después acude el domingo a la Romeria, va el lunes al Pregó infantil --si tiene hijos o nietos-- y, a partir del martes, todos los que vemos por las calles son actores contratados. Nadie me hace caso, pero tampoco nadie ha salido nunca a desmentirlo, así que algo hay seguro, aunque traten de ocultarlo. Obviamente, esto no interesa que se sepa. No se tratará en un pleno. No lo verás en los medios. Intentan engañarnos.

Mi teoría explicaría muchas cosas inexplicables que ocurren en Castelló durante la Magdalena. Por ejemplo, en Magdalena siempre te saluda alguien que no sabes muy bien quién es: es un actor. En Magdalena alguien escribe en internet que le gustan los conciertos de Magdalena: es un actor. En Magdalena ves a un adulto con un gorro de luces de Pikachu: es un actor. Todos son actores: los más valorados y mejor pagados son los que saben romper la cáscara de un cacahuete mientras sostienen el teléfono móvil y un quinto de cerveza en la misma mano. De esos quedan pocos, poquísimos, es una maniobra de artesano. Por contra, los actores más flojos se ven obligados a interpretar los papeles más duros, los que no quiere nadie, y les toca trabajar en un periódico, dormir sobre su propio vómito o comer en la feria un trozo de coco mojado. De fiesta en fiesta Creo que esta gente maneja dos tipos de contrato. Unos se pasan el año viajando por el país, de fiesta en fiesta, para aportar el ambiente necesario. Otros se quedan por aquí para dinamizar la vida local: son los que van a las manifestaciones contra la reforma de la avenida de Lledó, compran mis libros o dejan por las esquinas comida para los gatos. Todo esto lo descubrí porque fui uno de esos héroes que se obligan a salir todos los días. No me importa admitirlo: yo fui uno de esos engañados. Y no solo no cobraba por ello: encima pagaba. Tardé muchos años en darme cuenta de que no tenía ningún sentido. Tanto gasto, tanto dolor, tanto sufrimiento en vano. Ningún sentido. Os aviso por aquí por si estáis a tiempo de evitarlo.