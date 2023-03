Parlar de Francesca Bartolomé és tan fàcil com difícil. Durant estos huit anys ha sigut un dels meus grans suports al govern municipal, tant en la part més política i professional com en la part més personal. En estes dos legislatures ha fet una gran tasca en totes les àrees que ha gestionat, sobretot per la seua implicació i l’empenta que li posa als projectes en els quals creu. També per la seua atenció propera a la gent i la seua preocupació i ocupació per solucionar problemes.

Si hi havia alguna àrea municipal en què pràcticament estava tot per fer era la d’igualtat, creada en 2015 baix la premissa que les societats amb més qualitat de vida són aquelles que tenen els índexs d’igualtat més elevats i que sense igualtat no hi ha democràcia, justícia ni progrés. Per això pràcticament tot el que s’ha fet des de l’Ajuntament en este àmbit porta el segell de Francesca. De fet, el programa d’igualtat amb el qual el Partit Socialista ens vam presentar a les eleccions del 2019 s’ha complit al 100%.

Coincidint amb la commemoració del 8M, la setmana passada vam obrir oficialment l’Espai d’Igualtat i Pau. Durant l’acte en qüestió, Francesca va destacar que un dia com aquell de feia 30 anys la també regidora socialista Paquita Sastre va inaugurar la Casa de la Dona quan era molt difícil treballar pels drets de les dones. Tres dècades després, aquell llegat continua amb este nou lloc de trobada, formació i reflexió sobre igualtat i feminisme. I este espai serà llegat de Francesca i de tantes dones que ens han precedit per a posar les polítiques d’igualtat en l’agenda.

Tal vegada esta siga l’acció més vistosa en quant s’ha rehabilitat una de les casetes dels mestres per a donar-li este ús. Però en estos anys s’ha creat i desenvolupat el Pla Municipal d’Igualtat, tant en l’àmbit intern de l’Ajuntament com en l’extern que s’aplica a tota la ciutat. S’ha seguit i s’ha potenciat l’atenció, acompanyament i suport jurídic a les víctimes de violència masclista. S’ha posat en marxa l’escoleta matinera per a facilitar la conciliació de la vida familiar, laboral i personal i s’ha habilitat una zona de lactància. A més s’assessora les empreses en la creació dels seus propis plans d’igualtat i s’ha creat el Consell Municipal d’Igualtat, que ha treballat ja en la programació d’este 8 de març i en l’elaboració de l’ordenansa municipal contra la prostitució.

Una ciutat més accessible

Però Francesca, la nostra Paca, ha sigut molt més que la regidora d’Igualtat. Al capdavant d’Urbanisme en la primera legislatura va haver de gestionar molts dels empastres heretats del PP i va començar amb l’impuls a les accions perquè la Vall siga una ciutat més accessible i amable per a les persones i per a pacificar i donar fluïdesa al trànsit. En esta segona legislatura, des de Salut Pública, ha estat al peu del canó en la gestió de la pandèmia en l’àmbit municipal i en coordinació amb els centres de salut. Les millores en el cementeri municipal també porten la seua signatura.

També el seu treball des de l’oposició durant quatre anys va fer possible el canvi del govern en 2015. Ara dona un pas al costat i tindrà un merescut descans després de 12 anys de servei públic a la Vall i als vallers i valleres. Tot i això per a mi era important comptar amb el seu suport a la candidatura per a les eleccions del 2023 i m’acompanya en el número 13. Paca, gràcies per tant!

Alcaldessa de la Vall d’Uixó