La mejor Romería de la Historia

Espero que os fuera bien ayer en la Romeria. Yo no fui a la Romeria hasta octavo de EGB, y fui porque quedé con mis amigos a espaldas de mis padres. Mis padres eran de esos que huyen de Castelló en Magdalena, así que no me llevaron nunca a la Romeria. Ni a la Romeria, ni a la cabalgata de Reyes, ni a Andorra. Es ese un triple déficit de mi educación al que cabe sumar no haber visto apenas las diez primeras temporadas de Los Simpson, las que dicen que son las buenas. Tanta carencia fundamental explica muchos de mis traumas y muchas de mis penas. Espero que lo tengáis en cuenta.

La primera vez que fui a la Magdalena no llegué a la Magdalena. Fue esa vez de octavo de EGB. Para empezar quedamos prontísimo, a las cinco y media o así en Fadrell, no sé por qué. A´mitad camino se giraron unos que iban unos veinte metros por delante y resulta que nos querían pegar, una moda de la época, así que hicimos lo normal: decir que ya nos íbamos por voluntad propia, que no hacía falta que nos pegaran. Esa respuesta los confundió lo suficiente para escabullirnos entre la gente y volvimos a la ciudad sintiéndonos los peores romeros del mundo, pero salvados.

Pizzería Cánovas

En Castelló no había nadie por las calles, lógicamente, y nos pareció maravilloso. Estaba abierta la pizzería Cánovas, en la avenida del Rey, así que aprovechamos nuestra libertad sin padres para obviar los bocatas que nos habían preparado y almorzar unas hermosas pizzas, como si fuéramos Macaulay Culkin en Solo en casa. Nuestro siguiente acto de libertad fue ir a los recreativos Play, que por lo visto a esas horas también tenían su nicho de mercado. Os podéis imaginar qué tipo de gente estaba en los recreativos Play el primer domingo de Magdalena a las once de la mañana: nosotros y lo mejor de cada casa. Lo mejor de cada casa y nosotros, los que íbamos a ser atracados. Vino un tipet y me pidió un cigarro. Le dije que no fumaba y me miró extrañado. Normal, ¿qué clase de niño era que no fumaba a los 13 años? Una vergüenza. Ni fumar ni Andorra ni la Romeria, así he acabado. El tipet me pidió entonces cien pesetas y yo se las di, pero porque quise, no porque estuviera acojonado. Lo de no fumar me salió caro.

La mejor Romeria de la Historia. Tomé nota. En la siguiente ya estaba fumando.