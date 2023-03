Històries i llegendes

Les bones llegendes son comptes que impel·lisen a l’admiració, l’estima o la por. Invents de la imaginació, necessaris en totes les cultures, unes vegades per a poder explicar allò inexplicable, altres per fomentar sentiments i algunes per entreteniment però sempre amb una estructura narrativa que per fantasiosa, es troba exempt de discussió o de burla. De vegades precisen d’un esclat de llum sense foc i sense fum que disperse la foscor per que a la llum de Deu tot se veu. L’història neteja les llegendes, no les borra, però els lleva el sentit èpic o romàntic.

La realitat escrita i la raonable deduïda, ens conta que el 1233, arran de la conquesta del castell de Castelló de Borriana, els sarraïns abandonaren involuntàriament les cases dels voltants del castell. El comte Nunyo Sanç, senyor de Castelló, al vore que es quedava sense vassalls per conrear les terres, va autoritzar a 54 persones que ocuparen 54 cases cedint-los 60 Jovades, mesura de superfície d’aleshores equivalent a 119 hectàrees de terres cultivades i hermes en els voltants del Castell, en el palmar de Borriana, derivat de palmito o margalló, per on parava l’Alqueria de Benihomet entre el castell i la Font de la Reina. Més enllà començaven els aiguamolls i la insalubre marjal. El 1251, el mateix Jaume I, oficialitza l’existència del poble de la vila de Castelló de Borriana, aparentant-lo com un trasllat. Ocupació En realitat la carta suposa la legalitat de l’ocupació feta pels habitants cristians de l’alqueria de Benàrabe entre 1238 i 1251, ratificant de dret, una situació que ja existia de fet. A partir d’aquí, contar que vingueren en grup; que se’ls van fer tard i els va caure la nit; que els va agafar una turmenta; que caminaren per la marjal i aiguamolls quan tenien la via preromana del Caminàs; que portaven canyes quan aquestes van aplegar a Europa Occidental en el segle XVI; amb llumeneres penjades, que serien d’oli i s’apagariend’un bufit; que les xiquetes anomenades del meneu anaven nugades, dels xiquets, no es diu res, lo del meneu pot ser que poguera confondre’s amb una precocitat infantil; que el pa de rollo el portaven penjant i plovent, és tractar als nostres avantpassats d’uns perfectes ignorants, ésdenigrant irreverent i no merescut.