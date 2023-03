Papa Luna: 600 anys

Ja m’he llevat l’espineta. Els meus dilectes lectors ho saben. Ja com a Bisbe de la Conquesta, ja com a participant en alguna de les estampes costumistes de Suera: Un poble al carrer, vaig eixint al Pregó de la Magdalena des de la segona meitat dels anys noranta, més de vint-i-cinc anys. Però essent president de la Diputació no hi havia hagut encara Pregó, dos anys per la pandèmia i l’altre per la pluja, s’havia tingut que suspendre. Enguany sí, enguany vam tenir Pregó i un Pregó com cal, dins d’unes festes que estan resultant esplendoroses. Bon temps, gent al carrer, participació, ganes de festa.

Bé és veritat que no vaig poder eixir de Bisbe, però hem tingut molt bones incorporacions: Vicent Zaragoza, José Luis Valencia, Javier Peris, Pepe Gisbert, que conjuntament en els que ja som fixes, Domingo Ferrando, Nicolás López, José Antonio Casañ, Juan Doménech, Vicent Pardo i el que açò escriu configurem un conjunt de persones proves i doctes (je, je) per representar als bisbes que van acompanyar a Jaume I.

I efectivament, per aquestes coses que té el destí, no vaig poder eixir de bisbe perquè vaig pujar en dignitat i vaig tenir l’honor, gràcies a la designació dels Cavallers Templers, de representar, ni més ni menys, que a Pedro Martínez de Luna i Pérez de Gotor, Benedicte XIII, més conegut com el Papa Luna. Una representació que em feia molta il·lusió perquè, la pura coincidència o l’incert destí, han fet que aquest any es compliren els 600 anys de la seua mort (Illueca 25 de novembre de 1328-Peníscola 23 de maig de 1423), i amb tal motiu, la Diputació de Castelló, gestora del Castell de Peníscola, conjuntament amb l’Ajuntament d’Illueca (Saragossa) i el de Peníscola hem preparat un complet programa d’activitats que tots vostès podran gaudir: representacions escèniques, visites teatralitzades diürnes i nocturnes, presentacions de llibres, tallers històrics per a tots els públics, també per als infants, la recreació històrica de la seua mort i unes jornades acadèmiques que comptaran amb ponències tan interessants com Legitimitat i reivindicació teològica i canònica del Papa Bendicto XIII a càrrec de Josep Alanyà Roig, o La biblioteca de Peñíscola en 1429. Dispersión y olvido del patrimonio bibiográfico del Papa Luna de Maria José Bàdenas i Vicente Gil, sense oblidar les vicissituds per les quals va passar el robatori del seu crani, Aportaciones de la ciencia y la antropología forense tras 20 años del robo del cráneo de Benedicto XIII de Salvador Baena, o les exquisideses de la cuina del seu temps. Un almuerzo con el Papa: víveres, delicatessen e invitados a la mesa de Benedicto XIII, saben que el van intentar enverinar, el menjar no era un tema menor.

Figura molt destacada

La seua lluita pel que considerava que eren els seus drets menyspreats i la seua obstinació en defensar la causa que ell entenia legítima van fer popular la dita: «Romandre en els seus tretze». El Papa Luna és una figura molt destacada de finals del segle XIV i principis del XV. Va jugar un paper molt destacat en esdeveniments essencials del seu temps com la lluita entre els papes d’Avinyó i els de Roma, o el Compromís de Casp.

Era una persona molt formada, lletrada, intel·lectualment brillant que davant els avatars dispars de la fortuna també va recórrer a l’estoïcisme i la filosofia, en el seu cas de la mà del gran Boecio (480-525). Autor d’un dels llibres més coneguts i amb més influència de la història del pensament De consolatione Philosophiae, que va escriure empresonat i estant condemnat a mort. Amb diàleg en Filosofia, un personatge al·legòric femení, troba consol davant les afliccions d’aquesta vida. No és d’estranyar que també el Papa Luna escrigués El libro de las consolaciones humanas. Un manual per ensenyar a l’individu a superar les adverses circumstàncies a les quals s’enfronten els humans. Experiència viscuda no li faltaria al Papa per donar consells. No estaria de més que després de 600 anys, l’any del Papa Luna servira per a la seua rehabilitació i deixara de ser Antipapa, com encara el denomina l’Església de Roma. Amén.

President de la Diputació de Castelló