Santa María Magdalena en Castelló

Las incomparables fiestas que Castelló celebra en honor de María Magdalena son, realmente, extraordinarias y conocidas, pero no tanto el protagonismo que tiene la santa y su vida, de la que tanto se han aprovechado las bellas artes para representarla. En cuanto a su vida e influencia que ha tenido en el cristianismo, ella fue la primera persona que tuvo el privilegio de ver y hablar con el maestro tras la Resurrección con aquel enigmático noli me tangere, no me toques, como escueto diálogo. Y la primera en comunicar a los apóstoles la Resurrección.

¿Quién era María o Miriam Magdalena? Parece que había nacido en una aldea, próxima a Magdala y parece que fue una discípula predilecta de Jesús, que suscitaría, sin duda, la oposición de algún varón por razones de sexo, nada grave en aquellos tiempos. La perspectiva personal de María Magdalena, densamente citada por escritores y las bellas artes, ha tenido diversas figuras, sobre todo pictóricas, representada generalmente como penitente, pero también, como pecadora pública, junto a su compañera inseparable la calavera, y aquella mujer retirada al desierto para expiar sus culpas. Denostada, aunque, a veces, erróneamente, por aquella a la que Lucas cita como «la mujer pecadora de la cual son expulsados siete demonios, que significan todos los vicios». El apelativo de «penitente» También la tradición la hace llegar a la Galia en un bote para evangelizar esta zona próxima a la nuestra. Sin embargo, algún Papa como Pablo VI retiró el apelativo de «penitente», borrando así toda referencia de prostituta arrepentida; incluso Juan Pablo II se refirió a ella como «el apóstol de los apóstoles», ya que en la Crucifixión las mujeres mostraron ser más fuertes que los apóstoles. Mención especial merece la reproducción artística de su figura con características, no obstante, comunes como el cabello rojizo de Tiziano, Caravaggio, Ribera (el Españoleto) con un aire más tenebrista, bien destacando unos su belleza física y otros su rostro dolorido antes de la muerte de Cristo. Otros pintores de prestigio mostraron una Magdalena, como es el caso de Rubens o Pedro Mena, en el que el dolor es bien manifiesto. Especial referencia es la sobrecogedora imagen que Donatello esculpió sobre la santa con un sorprendente perfil lleno de dramatismo y también por su modernidad. Mucho se ha dicho sobre la Magdalena y sus orígenes, pero es hora de que nuestro Castelló celebre una fiesta tan extraordinaria como esta. Profesor