Contento y distorsión

Vecinos festivos, amigas alegres y demás divertidos allegados junto al Riu Sec: nuestros antepasados hispanos-romanos rompían la monotonía de los días y el trabajo mediante celebraciones saturnales, bacanales o luperciales un pelín exageradas. Las luperciales, sobre todo, giraban en torno al sexo sin frontera; los pecados de la carne eran durante unos días el todo en la existencia y, por tanto, no es de extrañar que ya en los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia de Roma pusiese freno al desenfreno. Aunque ni pontífices romanos, obispos mitrados o concilios lograran extirpar el pecado, por excelencia festivo, por completo con sus prohibiciones. Aquí en el País Valenciano tenemos una documentación fidedigna y curiosa: hace algo más de dos siglos el arzobispo de València cambió el horario de la procesión del Corpus Cristi, apartando la celebración de esa «pecaminosa hora del atardecer» en que aprovechando el evento religioso los mozos y mozuelas se regodeaban por donde las orillas del Turia de plata; en las riberas del Riu Sec de Castelló también tuvieron las autoridades eclesiásticas que variar el horario de la tornà de la Romería a la Magdalena, porque en la misma pecaminosa hora aparecían por los bancales falsas romeras que, con el disfraz de penitentes, ofrecían al pueblo soberano los servicios de la carne, tal y como nos lo narra de forma objetiva y puntillosa nuestro testigo, el cronista Pare Rocafort.

Soledad amorosa

Pero esos avatares o anécdotas históricas nunca distorsionaron el ambiente festivo, como el que se respira estos días en la Plana. Una atmósfera humana y distendida que nos dejó retratada el gran poeta universal Ausiàs March en cuatro decasílabos de rima cruzada: «Colguen les gents ab alegría festes/ lloant a Déu, entremesclant deports/ places, carrers e delitables orts/ sien cercats ab recont de grans gestes». Encabezan esos cuatro versos el Canto XXV del vate valenciano, un canto que gira en torno al recuerdo de la muerte de quien vive en soledad amorosa, soledad que contrasta con el bullicio festivo de los demás. El renacentista portugués Jorge de Montemayor, que escribió en castellano, los tradujo de forma acertada, aun cuando pierden la musicalidad del valenciano arcaico original: «Las gentes busquen fiestas y contentos/ por campos, huertas, ríos y riberas,/ de los pasados traigan grandes cuentos/ mezclando entre otras burlas estas veras». Nos quedamos con el valenciano arcaico que hablaba Perot de Granyana y con la foto festiva no distorsionada de Ausiàs March, repetida de forma acertada por Montemayor.

Un retrato festivo distendido y no distorsionado, que contrasta con la foto crispada y el exabrupto fuera de lugar de quienes no perciben la realidad tal cual es, sino en clave política y electoral, incluso cuando la ciudadanía se ocupa de buscar fiestas y contentos. Nos ofrecen una versión de la calle castellonense y festiva que ni se corresponde con la realidad ni cuaja entre el vecindario de huerta y secano. La teatralidad y abrumadora presencia de políticos en la fiesta en nada beneficia a la misma, y eso es válido tanto para los adalides del PSOE como para los vocingleros del Partido Popular, no para la honesta militancia en dichos partidos. Por eso nos olvidamos y nos vamos donde los romanos, Ausiàs March o el Pare Rocafort, por tal de quedarnos con la estampa de la fiesta.