Querid@ lector@, el otro día fui al almuerzo madalenero que se suele celebrar entre amigos por estas fechas y, al llegar al bar elegido, me encontré a todos los presentes criticando la moción de censura contra Pedro Sánchez porque decían que era una pérdida de tiempo, algo sin futuro porque no podía salir.

La verdad es que los que allí estaban pertenecían a los diferentes y desavenidos pelajes de la izquierda y, en consecuencia, eran contrarios a la moción de censura. Claro. Pero me alegró el escucharlos porque me facilitaron el tema de este comentario. Y es que, a pesar de que la moción de censura es profundamente constructiva al reclamar candidato alternativo a presidente y programa de gobierno, el problema no es que se presenten mociones de censura sabiendo que no van a salir. No. Los diputados pueden ejercer sus derechos como consideren oportunos. Incluso me atrevo a decir que a veces es correcto y hasta necesario, presentar una moción de censura para dejar simple constancia de que hay otra política posible. Pero, en todo caso, una herramienta tan importante y poderosa como es la moción de censura, salga o no, debe ser utilizada con clara y justificada utilidad.

Y ahí reside el problema, que lo que se nos presenta es, como decimos por aquí, un desori, un desgavell, un conjunto de cosas, ideas y personas en absoluto desconcierto y sin posibilidad de aclararse ni de sacar utilidad política y social. Para que me entiendan y no crean que lo que digo es simple mala leche, les dejo un par de detalles sobre los protagonistas esenciales: mientras el propuesto (Tamames) era comunista y ha estado en la cárcel por defender las libertades democráticas contra el franquismo, los proponentes (Vox) consideran que la dictadura representa la mejor época y gobierno de España. Pero, además, Tamames dice que no va a proponer la política de Vox y, los de Vox dejan claro que si ganara Tamames no le dejarían aplicar toda la propuesta defendida porque están en contra de muchas de sus partes.

Analista político