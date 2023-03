De nou, ‘Rotllo i canya’

Les nostres festes han arribat amb més força que mai, i amb un oratge d’allò més magdalenero. I de nou, i per a goig de totes i tots, amb la música i la festa al carrer. I jo avui els vull tornar a parlar del nostre pasdoble i himne per excel·lència, el Rotllo i canya.

I dic que els torne a parlar de nou del nostre himne perquè avui fa justament un any, bo un any exactament no, que com saben la Magdalena balla al ritme que marca la quaresma, però sí que el passat divendres de festes, el del 2022, jo ja els vaig parlar del Rotllo i canya, i avui ho volia tornar a fer.

Fa un any els escrivia en aquest espai com el pasdoble de Pepito García va ser elegit democràticament i per votació popular en l’any 1946, en plena dictadura, i que la lletra de Sánchez Gozalbo fa referència a cançons populars que van des de Les penes són, fins al Tio Pep, i com per a mi és el millor himne, ja que té una idiosincràsia totalment nostra, que ens representa.

De com m’imagine en plena dictadura feixista als càrrecs del règim, falangistes i la resta, tots plantats, ben ferms, mentre el poble cantava a ritme de pasdoble Xorrocotxoc, bresquillera i albercoc i em sembla una genialitat, revolucionaria i d’una elegància enorme. Un himne amb el que no anem a conquerir el món, anem a fer traguet a Sant Roc i matar el cuc allí. Un himne que per mi té perspectiva de classe, i és que t’ho diu ben clar, o pagues al propietari o perdràs molt més.

Fa un any vaig escriure aquestes paraules des de l’ànima, des de ben endins, i encara que ho intente fer a cada article, hi ha uns que ixen millor i altres no tant, i clar, ho faig el millor que puc, però tampoc sóc un Vargas Llosa. Això si del article del any passat estava ben orgullós, i més ho vaig estar, quan els fills del mestre Pepito García, José, Alejandro i María Lidón, em van fer el grandíssim honor d’escriure’m per felicitar-me per l’article, i les seues paraules d’agraïment per mi van ser el més gran de tota aquella Magdalena passada per aigua, conscient que quan cantem el Rotllo i canya, els castellonencs i castellonenques bateguem amb un sol cor, així que enguany vull aprofitar aquest espai per agrair les seues paraules i recordar-los que els dec un café.

