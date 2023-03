Per fi, pressupost

El dia 17 de març. Aquesta és la data en què, per fi, podrem aprovar inicialment el nostre pressupost per a l’any 2023. No és per gust ni per falta de suport que no tinguem encara, ben entrat el mes de març, els comptes que han de guiar la gestió municipal els pròxims mesos. Tampoc és mala gestió, com pretenen fer creure alguns, precisament els responsables de la ruïna que ens ha abocat a aquesta situació. Les dades i les dates ho avalen: el 15 de desembre de 2022, quan ja teníem el pressupost quadrat amb moltes dificultats i a punt d’aprovar, una nova maçada urbanística ens obliga a recalcular els comptes per a incloure el pagament de 500.000 euros més per a un dels empastres que ens va deixar el PP en herència. En aquesta ocasió, per la gestió del sòl del Centre de Tecnificació Esportiva.

Però no s’acaba ací. Després de la sentència del CTE, que ens va obligar a prorrogar el pressupost de 2022, n’han vingut encara dos més: 289.000 euros per una expropiació de la ronda Sud-oest i per una reserva d’aprofitament fruit del model pervers que va generar la gestió urbanística del PP. En total, 800.000 euros que desquadraven completament les previsions pressupostàries, per la qual cosa vam decidir finalment esperar a la liquidació de l’any passat per a poder finançar-les amb romanents i que no ens impacten en els pressupostos per a enguany.

És hui, doncs, quan podem procedir a aprovar finalment els comptes de 2023 amb les màximes garanties per al present i el futur de Vila-real, sense oblidar la gestió del passat, per la qual ja hem pagat més de 60 milions d’euros, entre empastres urbanístics i deute heretat del PP. Però en aquests tres mesos llargs, ni la ciutat ni l’Ajuntament de Vila-real hem estat parats.

Vila-real és una ciutat amb cor de poble tremendament viva que, des de l’Ajuntament, en aliança estreta amb la societat, tractem de canalitzar i potenciar cada dia. Per això, conscients que les dificultats que la pròrroga pressupostària derivada de la herència del PP podria provocar en les nostres entitats, vam procedir a modificar ràpidament crèdit per injectar liquiditat en algunes de les activitats més immediates que tenim en la nostra intensa agenda social i cultural. Una d’elles és el Festival Internacional de Cinema de Vila-real, Vist, que enguany compleix 25 anys de la mà del seu director, Sergi Tellols, el seu responsable tècnic, Pau Ayet, i l’associació Sal de la Fila. Festival per al qual hem redoblat esforços, amb una aportació municipal de 53.000 euros.

A pesar de les enormes dificultats que travessa l’Ajuntament, la nostra aposta per la cultura és clara. La de sempre, la de les nostres tradicions, que ens ancora al nostre cor de poble, però també la que ens projecta més com a ciutat Per això, entre d’altres motius, vaig crear la Regidoria d’Innovació Cultural, que des d’enguany, coincidint amb el 25é aniversari, assumeix el Vist. Un certamen referent per al sector audiovisual i cultural de Vila-real i de la nostra província que ha donat un salt de qualitat importantíssim en les últimes edicions i que ens ajuda a seguir construint aquesta nova Vila-real del segle XXI d’oportunitats per a tots i totes. Una nova Vila-real del segle XXI que aposta pel talent, la creativitat, l’audiovisual i la nostra cultura.

Alcalde de Vila-real