Tots amb Rafa Simó

El passat dissabte vam celebrar a València el comité nacional del PSPV-PSOE. Una ocasió on vam aprovar la que serà la candidatura socialista per a les eleccions autonòmiques per a revalidar el govern de la Generalitat valenciana i que el company Ximo Puig continue quatre anys més com a president de la Generalitat.

Una jornada on el conjunt de delegats i delegades socialistes de tota la comunitat van mostrar el seu suport per a qui serà el cap de llista a Les Corts per la província de Castelló. El company i amic Rafa Simó serà qui liderarà la candidatura per la nostra circumscripció, i ho farà amb tota la força del Partit Socialista i de l’executiva provincial. Durant aquests anys al capdavant del Port de Castelló ha demostrat la seua capacitat de lideratge i gestió. Però no sols això. Rafa representa eixa generació jove que en l’any 2015 vam entrar en els ajuntaments per aportar una nova visió de la política, demostrant que el PSPV té una gran pedrera de líders polítics entre les seues files disposats a fer passos endavant per millorar la vida de la ciutadania. Però ell no està sol. Amb el bon criteri del president Puig, la província de Castelló estarà representada en la candidatura autonòmica per un equip de persones de gran valor que conjuguen experiència, joventut, il·lusió i molta capacitat de treball. A tots ells i elles els vull transmetre la meua enhorabona i el meu suport en aquest important repte. I, si bé, ells i elles seran la cara visible de cara als comicis del 28 de maig, també vull destacar tota la tasca duta a terme pels membres de l’executiva provincial recorrent les nostres comarques de nord a sud, atenent les reivindicacions de les seues gents per construir un projecte més fort i amb capacitat de transformar la societat castellonenca. En eixa empenta ha sigut clau el paper del secretari d’Organització provincial, Joan Morales, qui ha mantingut contacte constant amb el conjunt d’agrupacions per allò que millor sap fer, treballar al servei de la ciutadania. A ell i al conjunt de l’executiva els vull agrair eixa dedicació. Secretari general del PSPV-PSOE de la província de Castelló i alcalde de l’Alcora