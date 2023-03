Les falles d’Almenara

Les falles són tradició, cultura, esforç, sentiment, art, fervor, pólvora, passió, diversió i Patrimoni Inmaterial de la Humanitat. I això queda plasmat en les dues comissions de la nostra localitat, la Falla El Compromís i la Falla Plaça Els Pescadors de la platja Casablanca, que ara estan celebrant els seus dies grans i que culminaran demà amb la cremà d’uns magnífics monuments.

Des d’ací, primer que res volguera felicitar a les falleres majors, falleres majors infantils, presidents i presidents infantils de les falles del nostre poble per la gran tasca que fan representant al nostre poble allà on van, així com per la seua gran implicació, felicitació que també vull fer extensiva a totes les falleres i a tots els fallers que formen les comissions de la Falla Plaça Els Pescadors i la Falla El Compromís. Per això des d’aquestes línies vull posar en valor l’esforç i treball que cada dia de l’any realitzen per a que quan arriba març la festa fallera siga tot un èxit.

Un dels eixos bàsics del govern local que encapçale es recolzar les tradicions d’Almenara, com són les nostres falles. Per això tenen tot el suport municipal i ajuda. A més, enguany, tal i com ja s’ha acordat en Junta de Govern, incrementem la subvenció a les nostres falles, que rebran 3.000 euros cadascuna.

Dins de la festa fallera està el capítol pirotècnic, i m’agradaria parlar d’aquesta indústria que tenim al nostre poble fent una menció especial al gran treball que en cada espectacle com és la mascletà o un castell de focs trasllada la pirotècnia Hermanos Caballer d’Almenara. Per això vull expressar la meua felicitació per la seua gran tasca i per portar el nom d’Almenara a tot arreu.

La veritat és que va ser molt emocionant vore com Hermanos Caballer tornava a triomfar a la plaça de l’Ajuntament de València oferint el passat dia 15 una grandíssima mascletà on va retronar tot. Van portar al cap i casal el nom del nostre poble, i allí, recolzant-los, vaig estar present amb la delegació de les dues falles del nostre poble. Va ser el dia d’Almenara a les falles de València. Per tot això, vos done l’enhorabona.

Demà els monuments fallers seran ja història, però com l’au fènix, les comissions renaixeran per a preparar les falles de 2024. Per això vos convide a gaudir i a passar-ho bé en aquestes últimes hores de festa, abans de començar un nou cicle amb la tradicional apuntà. Visquen les falles d’Almenara!

Alcaldessa d’Almenara