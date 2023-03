La UJI: financiación justa y necesaria

En la publicación que se editó en el año 2020 titulada 50 anys del CUC. Els fonaments de la nostra Universitat, la actual rectora de la Universitat Jaume I de Castelló, Eva Alcón, indicaba en la presentación de la misma, que: «L’últim mig segle ha estat el de major progrés i benestar de tota la història de Castelló i en això, sens dubte, ha tingut un paper clau el fet de ser una ciutat universitària».

En la publicación de la profesora Rosa Agost titulada: Universitat Jaume I de Castelló: 25 anys de realitats, el entonces rector Vicent Climent escribía lo siguiente: «Traspassat el seu primer quart de segle d’existència, l’UJI segueix necessitant, com fins ara, el suport i l’estima de tots els membres de la comunitat universitària i la societat».

Ambas declaraciones siguen teniendo verdadera actualidad, porque para Castelló, la UJI ha supuesto una transformación absoluta, porque tras mucho esfuerzo y sacrificio de entidades, corporaciones, profesores, alumnos, empresarios, trabajadores y toda la sociedad, se consiguió que se aprobara por las Cortes Valencianas la ley 3/1991de la Generalitat de 19 de febrero de creación de la Universitat Jaume I de Castellón.

La ciudad y la provincia al fin habían visto colmadas sus ambiciones. A partir de ese instante se abría un futuro mucho más esperanzador para miles de jóvenes castellonenses y sus familias, que podrían alcanzar titulaciones universitarias sin que sus economías familiares lo impidieran. La UJI además haría posible que se les abrieran las puertas a catedráticos y profesores de esta tierra, muchos de los cuales procedían del antiguo CUC y de la Escuela de Magisterio.

Poco después de su creación, se nombraba al primer rector, Francisco Michavila, y se sucedieron otros hitos como la colocación de la primera piedra de la ciudad universitaria, la inauguración del edificio para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, la aprobación de los Estatutos, la segunda fase de los edificios del campus Riu Sec, la inauguración del Ágora, el Paranimf, nuevas Facultades, etc., hasta crear una extraordinaria Universidad de la que los castellonenses nos sentimos verdaderamente orgullosos, al comprobar además como se la considera, en numerosas encuestas nacionales y extranjeras, como una gran y destacada Universidad por los estudios que ofrece, los resultados que obtienen sus alumnos, las labores de investigación y la excelente trayectoria profesional de muchos de sus antiguos alumnos. Como los recién nombrados Alumni Destacados en el Dia Alumni el pasado 3 de marzo: la escritora Rosario Raro; los fundadores de la empresaCuatroochenta, Alfredo Cebrián y Sergio Aguado; y la periodista y divulgadora con el canal de Youtube La Gata de Schrödinger, Rocío Vidal.

También querría resaltar la posibilidad que ha ofrecido la Universitat Jaume I a miles de personas de edad avanzada, a través de la Universitat per a Majors, que propició el profesor Cabedo, que ha colmado de felicidad a personas que en su juventud no pudieron alcanzar los estudios universitarios.

Y, cómo no, destacar la posibilidad que ha ofrecido a todo el antiguo alumnado y a la sociedad, a través de Alumni SAUJI (la red del antiguo alumnado y amigos y amigas de la UJI) de mantener o iniciar un vínculo con la UJI, estar informado de la vida universitaria, de las novedades en el ámbito profesional, acceder a formación e instalaciones de la UJI.

He tenido oportunidad de vivir de cerca el crecimiento de la Universitat Jaume I durante muchos años, apreciar el tremendo esfuerzo y trabajo de todos sus rectores y equipos directivos y he tenido asimismo la posibilidad de oírles todos los años pedir una financiación justa y necesaria a la que tienen absoluto derecho, y aunque en muchas ocasiones, han recibido buenas palabras de los políticos del momento, la verdad es que todavía no les llega esa financiación a la que, repito, tienen absoluto derecho. Nunca se encontrará una entidad oficial donde se obtenga más rendimiento con menor inversión.

Presidente de la Societat d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I (SAUJI)