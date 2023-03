La esquina de la civilización

Era una bicicleta que permanecía hierática —aprovechando imaginariamente la sinergia de su atadura con la señalética de un ceda el paso para tenerla parada— cada día después de prestar su servicio, desde aproximadamente hace dos años, en una esquina cualquiera de una ciudad cualquiera que, en este caso, es el entrecruce de la calle Cronista Revest con Maestro Falla de mi ciudad, Castelló de la Plana, y frente a la boca de un aparcamiento de la hoy controvertida Mercadona, como testigo muda de cuantas idas y venidas, servicios y más servicios sin contaminar el medio ambiente habrá prestado el biciclo durante este tiempo.

A pesar de que una y otra, la bici y la señal, son inmateriales, la imagen de la unión estática de ambas era enternecedora y cada día que pasabas junto a ellas tu propio magín te contaba una historia. Porque en la parte trasera de la bicicleta una sillita portabebés te hacía entrometerte donde nadie te llamaba: ¿será un padre, una madre, quien lleve al chiquillo o a la chiquilla todos los días a la guardería antes de irse a trabajar? Por ejemplo. ¿Tendrán la bicicleta ahí atada porque según nos cuentan las estadísticas el 75% de habitantes de grandes ciudades viven en hogares de menos de 90 metros cuadrados y no les cabe en casa? ¿Será porque viven en una finca sin ascensor? En fin, será, será, será… Porque, en el fondo, te extraña tanto generoso relajamiento en estos tiempos que corren frente a los amigos y amigas de lo ajeno.

Y, con tanta pregunta dispersa, una conclusión: la gente es más cojonuda u ovariguda —palabro al canto por aquello de lo políticamente correcto— de lo que parece, de lo que es o de lo que te dicen. Porque, además, durante un tiempo, el tenedor del vehículo a pedales lo aparcaba incluso con el casco de colorines del infante o infanta encima de la sillita. Y ahí permanecían impávidos unos y otros sin que nadie les metiese mano, porque hasta los choris seguro que tienen su corazoncito. Y así, un día y otro día, el conjunto formaba parte del paisaje urbano y del paisanaje ¿humano? Y claro, tanta bondad perenne al final te llevaba por un solo camino a un escenario idílico entre los paisanos del paisanaje: esta es la esquina de la civilización. Pero no de la civilización en sí, sino la de los beneficios de la civilización.

Pero oh, un buen día hace meses, desapareció el pequeño casco y tú, otra vez con el magín revuelto, dale que te pego a historietas de la mollera —o el pedrusco, tanto monta—: le habrá crecido la cabecita al niño o la niña y no habrán tenido más remedio que comprarle uno más grande y caro y lo estarán protegiendo contra afanadores. Y así, uno y otro día —porque por ahí paso todos los días, a veces varias veces, valga la redundancia— sin que nadie repusiese el casco. Seguía pensando que, pese a todo, era la esquina de la civilización. Porque, aún con el paso del tiempo, el feliz emparejamiento entre la bicicleta y la señal de tráfico continuaba armoniosamente. Parecíase que fuere una promesa de hasta que la vida nos separe.

Empero, como la vieja y preciosa canción de Los Módulos —nombre chino para los más jóvenes— Todo tiene su fin, el pasado 13 de marzo, un día 13 tenía que ser, para que nadie me endiñase por la derecha, frené adecuadamente para ceder el paso y al girar la cabeza para comprobar que no venía ningún lanzado o lanzada de aquella parte, entré en estado de shock. Lo que ya emocionalmente me pertenecía, biciclo y señal, habían sido inmisericordemente maltratados, los habían estampado contra el suelo. Y seguro que, ante la alevosía y nocturnidad, e impunidad más que cantada, no hubo ni un solo quejido, ni un solo ay de la pareja cayendo al suelo abrazada. Un descerebrado/a, de esos o esas que les sienta mal la Magdalena (que de todo hay en la viña del Señor), había zarandeado la señal hasta partirla por la base. El majadero, probablemente jaleado por otros y otras de su mismo espécimen, me hizo bajar de la nube: todavía nos queda mucho para civilizarnos o, por lo menos, ser más cívicos.

*Periodista