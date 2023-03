Vacuna per a la llengua

L’OMS, eixos internacionals de la salut, diuen que mal de molts és epidèmia. No parlar ni escriure be en valencià ho és. Pertany a les generacions sense oportunitat de tindre‘l com a llengua escolar. L’epidèmia afecta a la conservació de la nostra llengua històrica, tenim el dret de reivindicar-la encara que no la parlem acadèmicament. Oblidada massa anys, prohibida de parlar-la en públic, de relegar-la a l’àmbit del carrer, dels amics o nucli familiar, o privat com Aznar que la parlava en la intimitat. Ara, hem de suportar la incomprensió d’alguns col·laboradors involuntaris, en la manca d’us de la llengua, els quals solen retraure'ns les carències avergonyint-nos, sense parar compte en les adversitats passades. Dubtem, per l’edat, i la memòria justa, si hem d’anar a escola o no: massa paraules, signes, i oracions.

Parlar i escriure

Si volem que la nostra estimada llegua perdure, és necessària la vacuna de parlar i escriure en valencià; si pot ser bé, sense faltes; però si no és possible, cal fer-ho d’igual manera. El nostre idioma és tan antic com qualsevol altre. Durant anys ha estat menyspreat, no sols per ser una minoria respecte de la llegua majoriatament imposada, sinó per que, per a que aquesta majoritària fructificare entre la població, era necessari enfonsar la minoritària. Per portar-ho a terme, s’escamparen les infàmies i mentides de que el valencià no servia per a res; que era de classes baixes, ignorants, pobletans; que desapareixeria i, el seu ensenyament impedia l’aprenentatge d’altres llengües més profitoses. Més valia deien, aprofitar eixe temps en dependre una llegua estrangera. Avui encara molta gent té el complex d’inferioritat lingüística que ens deia que era de ben educats parlar, si el sabíem, en l’idioma que ens parlaven. Una educació que ens porta al menyspreu idiomàtic del bilingüisme automàtic de canviar de llengua quan l’oient parla en castellà, encara que entén el valencià. D’aquesta manera, sacrifiquem inconscientment la nostra llengua amagant-la al rebost familiar.

L’exigència de començar a aprendre el valencià a l’escola, a partir de 1978, és un dels majors favors que s’ha pogut fer a la llengua i a les generacions posteriors. S’ha demostrat que aprendre el valencià no suposa cap impediment en el coneixement de qualsevol idioma estranger que tingueren o volgueren assimilar. A nosaltres, als que no tinguérem el benefici de l’escola, crec que se’ns pot permetre fer algunes faltes. Tanmateix no hem d’oblidar el nostre dret a parlar en la nostra llengua per tal d’aturar l’epidèmia.