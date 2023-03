De la guerra al consens de l’aigua

Avui fa dos mesos que en el plenari de la Diputació aprovàvem, per unanimitat, el primer pas per avançar cap a un Consorci Provincial de l’Aigua. I veient com estan les notícies en l’àmbit de l’Estat amb l’aigua és per a estar més que content, perquè ací hem passat d’una guerra de l’aigua, a entendre que sols col·laborant i amb consens, podrem garantir el recurs imprescindible pel nostre desenvolupament social i econòmic.

Primer que res els he de dir que l’aigua està tan present en la nostra rutina que no li donem el valor que realment té. Per molts serveis públics, indústria, places hoteleres o urbanitzacions que tinguem, sense aigua res d’això serveix. Davant del canvi climàtic podem ignorar els problemes que ens adverteix la ciència, tal volta això pot donar vots, però és una irresponsabilitat. El Pla Director de l’Aigua busca garantir el subministrament d’aigua a tot el territori, indistintament de la realitat climàtica i de manera solidària i, això, és tenir molta ambició. De realitats hídriques a les nostres comarques n’hi ha moltes, dels que no saben què fer amb l’aigua de tanta que tenen, dels que necessiten cubes, dels que han vist pous contaminats o aqüífers salinitzats, els que no tenen més drets d’aigua pel desenvolupament industrial i dels que algun alcalde va signar convenis draconians amb les dessaladores esperant que l’especulació urbanística ho arreglaré tot, moltes realitats en una competència que és municipal, però clar l’aigua no entén de fronteres i per això cal una solució en conjunt. Preu únic I és que justament eixa és la virtut del Consorci Provincial de l’Aigua, la unió i entendre les diferents realitats, com a millor manera de garantir el servei, amb un preu únic a tot el territori, el que sense dubte és la política de repte demogràfic més potent que podrem fer aquesta legislatura i també, la creació d’un consorci és la millor manera de captar inversions en la província. Ara hem donat el primer pas i cal que els 24 municipis de La Plana i El Pla de l’Arc donen la seua conformitat. Això és un gran consens polític i la millor manera d’afrontar els reptes que tenim, en una matèria tan cabdal, com és l’aigua que ens bevem. Portaveu de Compromís per Castelló a l’Ajuntament de Castelló i la Diputació