Por más que intenten que entre en el juego del «y tú más», por más que busquen polemizar... tengo muy claro en qué invertir todo mi tiempo y esfuerzo. Y no es, desde luego, en entrar en batallas estériles. Soy muy consciente de que mis enemigos no son los partidos de la oposición, sino los problemas a los que se enfrenta mi pueblo. Mi responsabilidad, hacer todo lo posible por encontrar soluciones. No siempre lo conseguimos, está claro, como suele decirse, no tenemos una varita mágica, lo que puedo asegurar es que el Gobierno de l’Alcora se deja la piel para intentar dar respuesta a las demandas ciudadanas.

El último ejemplo, el carril bici que la Generalitat ha construido en la CV-16. Un proyecto cuyo resultado no ha sido el deseado… No hablamos de estética, ni mucho menos, se trata de una cuestión de seguridad. Hemos estado en contacto con todas las partes para intentar llegar a acuerdos, aguantando pacientemente los ataques de la oposición. Mientras criticaban, trabajábamos. Finalmente, hemos conseguido una propuesta de acuerdo con la Generalitat para que el tramo que va desde el PK 10+200 hasta el PK 13+263, donde se conecta con la CV-21, pase a ser de titularidad municipal. Nos transferirán, además, 300.000 euros para llevar a cabo mejoras en el vial, entre ellas, restablecer la carretera sin el carril bici. Tenemos claro que el carril bici que se desarrolle en un futuro tiene que garantizar la seguridad, tanto para los ciclistas como para los usuarios de la carretera, por lo que ha de nacer del consenso de todos los implicados. La mejor opción Ayer mantuve una reunión con representantes de las empresas afectadas y están de acuerdo en que es la mejor opción, de hecho es la opción que da respuesta a una reivindicación de hace años, que permitirá seguir implementando servicios e infraestructuras en los polígonos industriales y agilizar los trámites administrativos. Para quien insista en buscar polémicas, tengo una mala noticia: vamos a seguir con la hoja de ruta marcada, ante cada problema, una solución. Alcalde de l’Alcora y secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Castellón