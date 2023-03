Ja hem donat un pas més per a fer realitat l’Espai Cultural d’Almenara, que es convertirà en el punt de trobada per a les activitats i esdeveniments de les associacions musicals i artístiques de la nostra localitat. Almenara té una gran cultura musical, i per això, oferirem aquest espai per a seguir fomentant-la, perquè, Almenara també és música. Per això, vam decidir remodelar l’antiga guarderia convertint-la en aquest futur Espai Cultural d’Almenara, un projecte ambiciós que desenvoluparem en diverses fases i que té un cost que superarà el mig milió d’euros.

I el camí per a fer-lo realitat ja ha començat. Esta setmana l’Ajuntament d’Almenara ha adjudicat les obres de la primera fase d’aquest nou punt de trobada cultural del nostre municipi i les obres, amb quatre mesos de durada, començaran en qüestió de setmanes. L’import de les obres ascendeix a 94.626,84 euros (impostos inclosos) i consistiran en la rehabilitació de l’espai, la millora energètica i l’accessibilitat al mateix i el seu entorn. L’empresa que les realitzarà serà Construcciones Rafael Zarzoso S.L.

Per això, davant el pròxim inici de les obres, en breu, mantindrem una reunió amb l’Associació Musical Santa Cecilia d’Almenara, qui està actualment en les instal·lacions per reorganitzar les necessitats i vore com pot afectar l’obra a les seues activitats habituals.

Finançament de la Diputació

Aquesta primera fase tindrà el finançament de la Diputació de Castelló, ja que s’inclou dins del Pla Castelló Avança per al nostre poble, amb el que també, per exemple, s’ha fet el Camp de Futbol 8 José Vicente Forment. Des d’aquestes línies, agrair una vegada més a la Diputació de Castelló la seua aposta per Almenara i en aquest cas, per les seues infraestructures culturals.

No obstant, aquesta actuació només és la primera fase del projecte, que com he dit abans, es farà en diverses fases per tal d’aconseguir el gran Espai Cultural que Almenara necessita, i per això des de l’equip de govern que encapçale no estem parant de treballar per a buscar el finançament per a seguir executant les altres actuacions necessàries per etapes per a que siga una realitat.

En resum, l’equip de govern que encapçale en Almenara, seguim apostant per les associacions, la cultura i les tradicions del nostre poble, en aquest cas les musicals i artístiques, obrint un nou gran Espai Cultural, que serà el gran punt de trobada al nostre poble.

Alcaldessa d’Almenara