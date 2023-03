Fortalesa universitària, oportunitats socials

Molt s’ha escrit i parlat sobre la gigafactoria de bateries per a vehicles elèctrics que el Grup Volkswagen, a través de PowerCo SE, construeix a Sagunt i que compta amb el suport de la Generalitat valenciana. No ha d’estranyar l’interès que ha generat quan es tracta de la inversió industrial més important a Espanya dels últims anys i, a més, contribuirà a situar la Comunitat Valenciana a l’avantguarda de la mobilitat elèctrica a Europa.

És evident la transcendència que tindrà en termes d’inversió, dinamitzaciódel teixit industrial i creació d’ocupació, però creiem que també convé subratllar l’oportunitat que representa per a consolidar l’ecosistema d’innovació valencià i per a generar noves sinergies socials, mediambientals i econòmiques. Per a fer-ho possible, cal que es creen les condicions necessàries perquè aquesta oportunitat en termes d’innovació i de sinergies puga projectar-se al teixit social i productiu, i materialitzar-se amb sentit territorial de conjunt i amb la voluntat d’avançar de manera significativa cap a la descarbonització de l’economia.Un objectiu encara més urgent després que s’haja fet públic l’informe del Panel Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC) de l’ONU, on els científics i científiques fan una crida per a accelerar massivament els esforços contra el canvi climàtic.

És precisamenten aquests àmbits, el de la innovació, l’impuls a l’entorn d’influència i la transformació del model econòmic, on cal situar el paper que universitats com la Jaume I volem tenir davant una inversió estratègica coma questa. Pensem que podem contribuir, de manera activa i responsable, perquè siga una oportunitat global per al conjunt del territori i per a la majoria social.

Com millor podem fer aquesta contribució des de l’UJI és a través de les nostres missions de docència, investigació i transferència, però també des de l’experiència de col·laboració que al llarg d’aquests 32 anys hem teixit amb el món empresarial i la nostra implicació amb el territori que ens envolta.

Quant a l’oferta acadèmica, està dissenyada amb la vocació d’atenció global a les necessitats formatives del nostre àmbit d’influència i al desenvolupament del territori. Això fa, per exemple, que comptem amb graus que ja doten l’alumnat de les capacitats necessàries per a avançar cap a nous paradigmes econòmics i socials més sostenibles.

A l’UJI també portem anys enfortint la formació permanent, la que permet l’especialització, el reciclatge professional o l’aprenentatge al llarg de la vida, en paral·lel al desplegament de noves propostes formatives com ara les microcredencials o la formació dual. Som la primera universitat pública valenciana a oferir un màster amb menció dual, una modalitat que combina l’adquisició de coneixements i competències pràctiques de manera simultània en la universitat i en l’empresa.

La flexibilitat d’aquesta formació permanent, des del rigor acadèmic, multiplica les capacitats d’adaptació de l’UJI a les demandes socials i del teixit productiu. Però, sobretot, amplia les possibilitats professionals per al nostre alumnat i són un instrument d’incorporació de talent per a les empreses, les administracions i les entitats socials. Per tot això, la formació permanent universitària serà essencial per a assolir l’objectiu d’estendre les oportunitats que representa un sector de futur com el de la mobilitat sostenible.

La vocació investigadora que hem conreat a l’UJI des de la seua creació en 1991 també ens pot convertir en una aliada estratègica de la futura planta i obrir vies de col·laboració innovadores per a aprofundir en aspectes com l’eficiència energètica, la creació de nous materials o la transformació digital per a un desenvolupament sostenible. Comptem amb nombrosos grups i instituts d’investigació que estan liderant projectes estatals i internacionals per a accelerar la transició verda. Són també molts els exemples de transferència de coneixement i d’innovació que, a través d’Espaitec o de la xarxa de càtedres i aules d’empresa, posicionen l’UJI com una universitat dinàmica i de proximitat, qualitats que també reclamen els nous temps que vivim.

Amb aquest mateix esperit de generar oportunitats per al territori i per a les persones, i possibilitar una transformació del model econòmic, a l’UJI sabem que s’han de mantenir mesures d’acompanyament per a avançar cap a un model de producció més sostenible que estan fent altres sectors també estratègics, com ara el ceràmic. Un sector que ha apostat per l’R+D+I com a eina per a la competitivitat, i que té en l’Institut de Tecnologia Ceràmica de l’UJI un exemple paradigmàtic del potencial de col·laboració entre el teixit productiu i la Universitat.

Són aquestes fortaleses universitàries, la formació de qualitat i especialitzada, la investigació capdavantera, la innovació i la proximitat amb el territori, amb les quals des de la Universitat Jaume I podem contribuir a eixamplar les oportunitats socials i de transformació econòmica que representa aquesta inversió industrial estratègica.

*Rectora de la Universitat Jaume I