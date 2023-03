La visió profètica dels ossos secs expressa la situació dels exiliats que veuen proper el seu extermini (Ez 33,10s). La interpel·lació que el Senyor fa a Ezequiel (Podran reviure aquests ossos? 37,3), només pot tenir una resposta en clau humana: No! La única font d’esperança és l’amor fidel del Senyor al seu Poble.

El Senyor Déu digué: «Ossos, Jo us infondré esperit i recobrareu la vida». El resultat de l’acció amorosa de Déu serà múltiple: «Obriré els vostres sepulcres i us en faré sortir; llavors sabreu que Jo soc el Senyor. Us infondré el meu esperit i recobrareu la vida». Perquè en el pla de Déu el càstig de l’exili a Babilònia (592-538 a.C.) no era definitiu sinó purificador.

Situació semblant és la de Llàtzer, aquell a qui Jesús estima, que estava malalt i, quan Jesús arribà, ja feia quatre dies que era al sepulcre.

De Llàtzer només sabem que les seves germanes envien a dir a Jesus: «Senyor, aquell qui estimes està malalt». I també que Jesús, assabentat de la notícia, es va quedar encara dos dies al lloc on era, no per desinterès envers el seu amic malalt (A Jesús se li negaren els ulls i els jueus deien «Mireu com l’estimava») sinó perquè la malaltia serà ocasió per a donar glòria a Déu i perquè hi cregueu.

Però l’atenció del relat recau en el diàleg de Jesús amb Marta a qui diu: «El teu germà ressuscitarà». El text empra el mateix verb per la Resurrecció de Jesús que pel cas de Llàtzer, el fill de la viuda de Naïm o la filla de Jaire, que són retornats a la vida d’abans. Cal, doncs, un llenguatge diferent per a realitats tan diverses: ser retornats per un temps a la mateixa vida terrena d’abans i ressuscitar a una vida nova.

Llavors Jesús anuncia el kerigma central de la fe cristiana: «Jo soc la Resurrecció i la Vida. Qui creu en mi, encara que mori, viurà; i tot aquell qui viu i creu en mi, no morirà mai més». I Marta li diu: «Jo crec que tu ets el Messies, el Fill de Déu, el qui havia de venir al món».

