No somos pocos los que pensamos que, un pelín hacia allí o un pelín hacia aquí, los diferentes partidos políticos españoles aplican políticas muy similares. Las marcadas por Europa, en definitiva. Sus miembros gritan a los cuatro vientos aparentes discrepancias para que los votantes creamos que hay diferencias entre unos y otros, pero lo cierto es que apenas las hay.

Hace años que las elecciones no van de ideologías, de programas o de modelos económicos. Las elecciones, queridos lectores, van de personas. Según el vía crucis que en cada momento viva cada partido, tendrá en sus filas más o menos listos y tontos, buenos y malos, humildes y presuntuosos. Y lo que en mi opinión debemos hacer los electores es, según ese momento, lograr que dirija nuestros destinos en lo Universal el partido con más listos, buenos y humildes, cosa que, por otro lado, casi nunca logramos.

Recuerdo a mis padres, siendo yo un niño, defender con vehemencia aquello en lo que creían y criticar lo que no veían claro. Y que los políticos que aparecían en la televisión, la radio o la prensa, eran personas que sabían atarse los cordones de los zapatos. No eran inútiles redomados incapaces de ganarse la vida en el sector privado, más bien al contrario. Tenían ideas diferentes y defendían modelos bien dispares. Eran criticados y criticables, y en su inmensa mayoría no eran unos redomados idiotas.

La moción de censura de esta semana ha servido para que veamos, en un mismo espacio, a una misma hora y debatiendo sin temor a uno de aquellos políticos con docenas de los actuales. Y la verdad, queridos lectores, es que la comparación me ha puesto de muy mal humor. Para este viaje, no hacía falta tantas alforjas.

*Escritor