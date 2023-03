Muchas veces, desde esta misma sección, he apuntado la sensación que me da, a mi y a mucha más gente, de la invisibilidad de Castelló. Es un hecho evidente, la poca importancia que durante todos los gobiernos, recientes y antiguos, se le ha prestado a la provincia de Castelló, sobre todo en lo referente a inversiones, lo que nos ha llevado a un déficit en infraestructuras básicas, como sanidad y comunicaciones viarias. La Comunidad Valenciana está infrafinanciada desde hace muchos años, pero la provincia de Castelló lo está desde los tiempos de Franco. Desde luego, no recibimos de acorde a lo que aportamos, ya que somos de las provincias que per cápita más aporta al PIB estatal.

Pero, sin alzar las campanas al vuelo, parece que algo está cambiando, y me refiero concretamente a los últimos anuncios hechos por la Presidencia de la Generalitat valenciana. El más importante, el de la construcción del nuevo Hospital General, que ya iba siendo hora, lo que posibilitará la descongestión del actual y las mejores condiciones para el personal sanitario y la población castellonense. Otro punto importante, no por la inversión, pero sí por la notoriedad, es la constitución del Día de la Empresa de la Comunidad Valenciana, el 3 de marzo, siendo la sede permanente de este acto la ciudad (o provincia) de Castelló. Entendemos que es un reconocimiento a ser la provincia con más porcentaje industrial de España. Algo que esperamos seguir siendo muchos años a pesar de la actual situación, concretamente en el sector cerámico, principal motor de la economía castellonense. Para ello, el gobierno central, tiene que ser mucho más ágil y coherente de lo que lo está siendo, ya que las ayudas para el sector no son las necesarias, ni por su cuantía, ni por su rapidez, y sobre todo por sus requisitos totalmente inasumibles por el sector. Viendo las que se han aplicado en los países productores, y competidores del sector cerámico, se podría hacer una idea de lo que se necesita, para competir en igualdad de condiciones. Otro tema a destacar es la jornada que se realizó para trasladar a la sociedad castellonense la repercusión que va a tener en el territorio provincial, sobre todo en el sur, la construcción de la gigafactoría de baterías de Volkswagen en Sagunto, tanto a nivel de empleo, como de servicios. Así lo confirmaron los y las ediles de algunas poblaciones limítrofes. Bienvenidas sean esas inversiones, pero, tanto la Directora General de Internacionalización, como yo mismo en nombre de UGT, en esa jornada trasladamos la necesidad de realizar inversiones de este tipo, en el resto del territorio provincial. Además, desde la legislatura anterior, se creó la Agencia Valenciana Anti Despoblament, teniendo su sede en Castelló, cosa lógica teniendo en cuenta que más del 50% de los municipios en riesgo de despoblación en la Comunitat son de Castellón. De ahí el título de este artículo. Son detalles para intentar reducir esa invisibilidad, aunque nos falta mucho, y sobre todo, esperamos que todo lo anterior no sea porque vienen las elecciones. No son promesas, sino realidades y proyectos en marcha. *Secretario General de UGT Comarques de Castelló