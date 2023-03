Inauguracions? No calen

Estos dies hi ha gent que està molt nerviosa. Perquè pensen que no arribaran a fer tot el que s’havien proposat quan al començament de la legislatura. O perquè, potser, volen fer ara en poques setmanes el que no han fet en els últims quatre anys. Estic parlant, evidentment, d’alguns governs que van totalment a la desesperada.

Com ja he dit diverses vegades, no és el cas de Betxí. En estos moments pràcticament hem realitzat el 90% del que portàvem al nostre programa electoral sense dir, evidentment, que hem fet infinitat d’accions i de projectes a banda, que no estaven inclosos en eixe programa que vam preparar aleshores.

El que ens interessa no és la foto

Per això, quan la gent em pregunta que en breu ja no podrem fer cap inauguració de les obres que tenim en marxa, els dic que no cal. De fet, ben poques n’hem fet, en estos dotze anys de govern. Perquè el que ens interessa no és la foto que eixirà als mitjans de comunicació, sinó l’ús que se’n fa d’eixes obres. Perquè la millor foto és eixa, eixe ús, el fet d’obrir les portes a un edifici acabat, de poder rodar amb el cotxe en un nou camí asfaltat, de caminar per les noves places o anar en bici pels nous carrils. Tot això, és justament el que hem dut a terme en tots estos anys.

Tot això és el que hem fet, per exemple, en les obres dels últims mesos. Dels polígons industrials, del carrer la Vilavella, de l’avinguda primer de Maig, de la nova plaça de la Palmera, del carrer mossèn Manuel Belaire, del PumpTrack, de la rampa i ascensor de l’ajuntament, de la reforma de la casa de Cultura o de les aules de l’edifici Esther Franch, per citar només uns pocs exemples.

I exactament això és el que farem en les obres que estan en marxa. Quan acabe el Palau, l’Ajuntament s’hi traslladarà immediatament, sense cap inauguració. I el mateix es farà quan es complete la Fase II de l’avinguda Primer de Maig. Que comencen a rodar-hi els cotxes i a caminar-hi al més prompte possible. No hi ha millor inauguració que la que fa el veïnat.

Alcalde de Betxí