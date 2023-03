Un viatge al Nepal (I)

Un viatge, sempre és interessant, emocionant, un ullal de coneixements que de vegades et trasbalsa l’enteniment. Un viatge a allò enigmàtic, centre de les ambicions muntanyenques i melic espiritual del budisme encara més. Recórrer el camí que puja fins al Camp Base dels que volen pujar a l’Everest seguint la senda del riu i glacera del Kumbú és un deler per a la gent que gaudeix de la muntanya.

Com tots els viatges, comences per pensar què portaràs. Veus que la temperatura és entre 19 i 25 graus, que quasi no plou, però, clar, en aquell país quasi no hi ha estacions mesuradores i tot es refereix a la capital; uns diuen que cal menjar amb les mans, altres que l’aigua bullida fins per a rentar-se el cul..., un guirigall de consells on cadascú conta la fira com li ha anat. 22 dies vaig estar embolicat amb la motxilla i la bossa.

Al costat del palau reial

Un dia, l’avió s’enlaira i en un tres i no res de 24 hores ja estem a Katmandú, la capital del Nepal, cresol de cultures. Barraques, canyissos, rius pudents, inexistència de clavegueres, cases a mig fer, manca de faroles, i això que som a la capital, al costat del palau reial. A això li sumem carnisseries amb la carn exposada i els caps de borrec mirant-te amb ulls com si tinguessin cataractes: un impacte brutal. A més a més, el tràfic és un desgavell que impressiona, que és difícil de comprendre. Per a ells no hi ha semàfors, o senyals, cadascú porta el vehicle que condueix per on li passa, per on pot o per on avança més, li té igual la dreta que l’esquerra, li es el mateix la rotonda que anar recte si pot, l’intermitent és una llumeneta més de les andròmines del cotxe o moto. El soroll, imagineu-vos-el.

Per un carreró de terra i sense llum, ens enlluerna l’hotel, gran, espaiós, bonic, amb un guàrdia a la porta que, amb uniforme i navalla, pareix un gurka d’aquells de quan l’imperi anglès. Quan entres et saluda militarment com si fores capità general. El responsable de l’agència de viatges a Katmandú ens comunica que l’avioneta que ens traslladarà a Lukla, al començament del camí i els animals de càrrega no poden portar més de 20 quilos de pes, entre bosses i motxilles i ja ens veus desmuntant vint i dos dies de treball motxiller. Déu meu, i jo que portava fins xancletes i pijama bonic...