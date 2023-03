Puede ser un desastre

Querid@ lector@, las desavenencias en el marco de la izquierda me preocupan. Y lo digo porque todos repiten que habrá acuerdos y pactos a la izquierda del PSOE y con el PSOE, pero la realidad advierte que lo palpable son las discrepancias. Y que quede claro que no estoy hablando de los debates que surgen cuando una cuestión tiene diferentes soluciones. ¡No! Eso me sonaría a pluralidad y riqueza. ¡No es eso!

Digo que sigo viendo en el PSOE algunas viejas glorias que sufren de nostalgia, que no asumen que su tiempo ha pasado y crean problemas de sucesión. Posiciones que no tienen arraigo en el PSOE, pero facilitan que el prestigio social de alguna de esas personas sea aprovechado para debilitar a Pedro Sánchez y al gobierno. Digo que existen decisiones del gobierno de España que son contrapuestas a los intereses habituales de algunos gobiernos autonómicos del propio PSOE. Circunstancia, esta última, que no me asusta, pues solo reclama diálogo y coordinación aunque, reconozco, que puede pasar que algún barón no vea con buenos ojos que Sánchez aparezca por su territorio en las próximas elecciones autonómicas. En todo caso nos tenemos que acostumbrar a la discrepancia de intereses en un país con competencias transferidas y diferentes gobiernos. El orden en las listas Digo, simplemente, que el problema de verdad aparece a la izquierda del PSOE. Problema porque hablamos de un espacio esencial para formar gobierno en un mundo no bipolarizado, con muchos diputados en juego y, de una coalición, Podemos, con serias discrepancias entre sus miembros y alianzas fundacionales. Estamos hablando, pues, de política, de ideología y de poder, pero también de la condición humana. Es decir, del orden en las listas, de recomposiciones y ensamblajes, de intereses personales y colectivos, de ambiciones… De que todos dicen que habrá pactos, pero el tiempo pasa y la imagen se deteriora cada día que se ven más las desavenencias que los pactos, los egoísmos que el bien común. Por cierto, si no existen acuerdos puede ser un desastre. Analista político