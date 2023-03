Més projectes, menys IBI, zero deute

Així acabarem aquesta legislatura a l’Alcora. En l’últim ple vam aprovar la modificació de l’ordenança fiscal per a poder rebaixar l’IBI en l’any 2024 i una modificació de crèdit que inclou la liquidació de tot el deute municipal.

El treball de tots aquests anys ens permetrà acabar la legislatura amb uns comptes totalment sanejats, havent fet front als quasi 7 milions d’euros de deute que ens vam trobar quan vam prendre possessió en 2015. També ens possibilitarà complir un altre compromís. I és que ens vam comprometre a abaixar l’IBI si la situació econòmica del consistori ho permetia, i així ha sigut. L’aposta de noves empreses per instal·lar-se a l’Alcora, l’amortització de tot el deute, haver acabat amb tots els pagaments de la compra de la Reial Fàbrica i La Muy Noble… ho han fet possible.

Aconseguir aquestes metes, a més, no ha suposat un minvament en els serveis i en la inversió pública, al contrari, ja que al llarg d’aquests anys s’han executat importants projectes per a continuar millorant i transformant l’Alcora. Recuperació i posada en valor del nostre ric patrimoni, reptes urbanístics per a millorar l’accessibilitat i els serveis, inversió històrica en la millora i modernització dels polígons industrials, transformació d’espais urbans per al gaudi dels veïns i veïnes, posada en marxa del Centre de Dia, del parc de Protecció Civil... sense oblidar-nos de les xicotetes obres del dia a dia i de l’impuls d’una àmplia oferta cultural, lúdica, esportiva… que fa que l’Alcora estiga més viva que mai.

Projectes clau

També hem iniciat el camí per a fer realitat en un futur pròxim projectes clau per al nostre poble com són la Casa de la Cultura, la residència per a la tercera edat, una zona recreativa en el paratge del Castell de l’Alcalatén, la remodelació de la Pista Jardí, etc.

Tot això, gràcies al treball de tot l’equip de govern, des del minut un. Xafant el carrer, escoltant els veïns, associacions, entitats… gestionant des de la proximitat, fomentant el diàleg i acompanyant-los en les moltes activitats que organitzen al llarg de l’any. No hi ha una altra fórmula. Treball + treball + treball.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló