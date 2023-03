Pam a pam al Grau

Si vosté és un lector habitual d’aquest espai, ja sabrà que en Compromís hem intensificat la nostra feina de proximitat i contacte amb la gent, recorrent el nostre terme municipal pam a pam. Aquest divendres, en aquest camí, estarem al Grau.

El Grau, com a poble, té una idiosincràsia especial, i és, segurament, una d’eixes parts de la nostra ciutat que més han notat els esforços del nostre govern per millorar la vida de la ciutadania, els grauers i les graueres. I el fet que el primer acord de govern es signara al Grau i portara el seu nom no va ser casualitat, s’ho puc ben assegurar, que vaig estar en la negociació. Va ser tota una declaració d’intencions.

I és que més enllà de reformes de l’espai públic com la plaça Josefina López i especialment el parc de la Panderola, totes les escoles d’aquest districte tindran aules públiques i gratuïtes pels xiquets i xiquetes de dos anys, per facilitar la vida a les famílies. Hem obert un aula de l’Escola Oficial d’Idiomes a l’Escola d’Hostaleria, hem organitzat activitat cultural al Grau, amb especial èxit del Grau de Circ, això sense comptar que hem recuperat el Planetari amb récord de visitants, hem millorat les connexions per l’ús de la bicicleta, hem instal·lat un nou lloc de control de qualitat de l’aire a la Marina o el nostre projecte de neteja de platges s’ha convertit en exemple per a tot el País Valencià.

Però la cosa no acaba ací. De projectes en marxa, alguns molt avançats, hi ha un parell que van a ser un revulsiu per la qualitat de vida al Grau. Un és la reforma integral de l’escola Juan Sebastian Elcano, amb una inversió de 5,5 milions d’euros, que hem captat des de la Regidoria d’Educació, que no sols suposa llocs de treball en obra pública, sinó renovar tota l’escola amb una inversió necessària i pagada al 100% per la Generalitat. I l’altre objectiu és construir en el Port un Centre Integrat de Formació Professional dedicat a la branca marítimo-pesquera, i lligat a l’economia blava, una formació més que necessària per al sector i per crear llocs de treball de qualitat.

De tot açò i més parlarem aquesta vesprada a partir de les sis en l’avinguda de Sant Pere davant de la Pacheca, al costat de l’estàtua a la Pepa Wells, un d’aquest homenatges més que merescut a una d’eixes persones que han donat personalitat al Grau i a Castelló.

Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló i candidat a l'alcaldia de Compromís per Castelló