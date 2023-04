Formar per al futur

Ja he comentat en diverses ocasions que des d’Almenara no volem deixar passar les grans oportunitats que ens portarà la instal·lació de la planta de Volkswagen a Sagunt, no només en la generació de llocs de treball, sinó també la creació d’empreses al voltant, el foment de les existents i l’impacte en els pobles veïns, com Almenara, que ens permetrà acometre el desenvolupament de polígons com el Barranc de Talavera, pel qual ja hi ha interès.

Però també hi ha una altra vessant, la formativa, que serà vital per al futur dels i les joves d’Almenara, ja que volem que puguen accedir també a eixes oportunitats que s’obriran a prop de casa. I en eixa qüestió hem d’estar tots implicats, des de les administracions, passant per l’Institut, i com no, PowerCo (Volkswagen).

I ho dic perquè ja vaig demanar al seu moment que els responsables de l’empresa tinguen present als i les joves de l’IES Almenara per a que pogueren optar a la FP específica del futur Campus Battery de Sagunt. Ara ja s’ha donat un pas més, i ja es coneixen quins graus formatius s’impartiran, pel que serà important que l’alumnat del nostre institut ho conega per a poder entrar en aquesta formació i tindre eixides en el futur, obrint-se un nou i gran ventall d’oportunitats que cal aprofitar.

Es per això, que amb eixa intenció, com a alcaldessa d’Almenara, vaig a seguir lluitat i treballant, per a que els responsables de PowerCo puguen vindre a l’Institut d’Almenara, ens coneguen, valoren i informen a l’alumnat de manera directa de les opcions existents, tema en el que estic treballant i que estic segura que arribarà a bon terme, perquè la formació és clau en el futur laboral dels i les nostres joves, i aquest es un tren que no hem de deixar escapar.

Ocupació directa

Per tant, no sols s’ha de treballar per a que la planta de bateries de Volkswagen genere ocupació directa o indirecta a Almenara, sinó també que impulse les nostres empreses ja existents, obriga els nostres polígons a nous empresaris i a més, no cal oblidar el importantíssim capítol formatiu per a que hi haja continuïtat i els i les nostres joves es puguen incorporar al mercat laboral que s’obrirà aprofitant les oportunitats.

I aquest és el nostre repte. I estic ben segura que ho anem a aconseguir, perquè no anem a parar fins que ho tingam. Ocupació, economia i formació. Tres eixos que no cal perdre de vista i que impulsaran a Almenara cap el futur.

Alcaldessa d’Almenara