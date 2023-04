La prevención se debe trabajar todo el año

Después de pasar una semana más que acongojados, parece que la normalidad, relativa, empieza a regresar a los pueblos del Alto Mijares que han sufrido la devastación de las llamas. Lo único positivo es que no ha habido que lamentar daños graves a nivel personal, que es lo más importante en estos casos.

Porque otra cosa son los daños materiales y en todo el entorno natural, tan rico en la zona que, al final, es también lo que condena a este territorio a vivir año tras año con un riesgo de incendio permanente.

A lo largo de mi vida profesional he conocido muchos incendios de gravedad desde primera línea, compartiendo momentos de tensión con los bomberos de la Diputación de Castellón, que puedo asegurar que son absolutamente competentes en este tipo de emergencias.

Polvorín a punto de estallar

Pero también he podido compartir momentos duros, de reflexión y de confidencias con alcaldes y vecinos de muchos pueblos de nuestro interior rural, que me han alertado acerca del peligro en el que viven permanentemente en sus términos municipales no solo por lo denso de su masa forestal, sino, especialmente, por lo poco que se hace para que ésta no sea un polvorín a punto de estallar. Está claro que es imposible evitar que en los terrenos forestales haya riesgo cero de incendios.

Pero en una provincia en la que más de la mitad de su territorio es superficie forestal, se nos olvida que además de disfrutarla como la maravilla que es, también hay que cuidarla. Como me decía un gran bombero experto en incendios forestales, los incendios se trabajan todo el año y mucho más con prevención que con extinción.

Periodista