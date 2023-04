Hay partido para la citricultura

Está claro que corren nuevos tiempos para los cítricos. La globalización nos ha sobreexpuesto a nuevas formas de producción que en nada tienen que ver con los modos tradicionales que conocíamos. Nos encontramos al albur de grandes productores internacionales con normativas mucho más laxas que las que tenemos aquí, lo que nos obliga de inicio a jugar una partida con los pies atados y en una clara posición de desventaja. En este contexto y en un progresivo proceso de abandono de huertos, los productores castellonenses han dado un paso adelante, más por obligación que por devoción, y han creado la Nuleta, la marca de clementina made in Castellón en un intento de poner de relieve las excelencias de un producto único en el mundo y que atesora ese know how que tan cuidadosamente se ha venido mostrando a través de varias generaciones.

La constitución de una marca, en sí misma, no constituye garantía de éxito, pero si esta semilla recién plantada se acompaña de un proyecto colaborativo, sin duda este itinerario resultará más provechoso. Y este asocianismo de intereses en torno a una imagen distintiva es lo que se ha visibilizado esta semana en Nules, con la participación de citricultores, cooperativas, entidades financieras y un amplio rosario de responsables institucionales. Está claro que combatir a los gigantes de otras latitudes con minifundios es complicado, pero si existe unidad y un producto de la calidad de la Nuleta, la competición, al menos, puede igualarse. Aún hay partido. Por qué no.