A les 21.30 de la vesprada del Dissabte de Passió amb la Plaça Major d’eixe poble gran a la vora del Millars, començà l’espectacle cultural Laquima vere. Un espectacle que va fer tremolar als centenars d’assistents que ocupaven el espai obert davant la Casa de la Vila de Vila-real. L’atenció de la gentada era total fins a les 22.30 de la nit, quan es va moure una ventada freda com el gel, la qual semblava com provocada per les forces infernals del mal, per originar neguit i tremolor real que no emocional, entre la gent. Molts espectadors d’edat avançada van tindre d’anar-se’n cap a casa i oblidar-se amb pena del, potser, el més original esdeveniment de Setmana Santa per les nostres comarques. Les vel·leïtats de l’oratge semblaven con un atac de les urpes de Satanàs per ensorrar un espectacle amb un indubtable missatge humanístic, cristià i cultural.

No es va ensorrar. Moltíssima gent es va quedar asseguda y envoltada de bufandes fins el final. I amb una força de voluntat i un estoïcisme sense frontera contra la adversitat, els músics, els cors, els cantants, els actors i la intendència teatral van arribar, forts com un penyal, al final de l’espectacle. Cal posar aquest fet de relleu, sense restar ni una coma a la importància i relleu del mateix espectacle.

El relleu de Laquima vere el trobem en el contingut i en la forma de l’obra. Aquesta no és una dramatització de la Passió de Nostre Senyor tal com ens ho conta la narració evangèlica. Eixa dramatització teatral damunt un escenari és la que solem vore arreu de les nostres terres peninsulars i arreu del món cristià occidental. Els autors del text i la música de Laquima vere van més enllà, com Händel en el seu oratori El Mesias va més enllà de una senzilla representació nadalenca o pessebre. El nostres creadors prenen uns personatges o successos concrets que apareixen en la narració dels evangelis, i al voltant d’eixos successos o personatges ens condueixen a una reflexió cristiana, carregada de simbolisme y de humanisme universal. Hi ha quatre escenes on aquesta intencionalitat queda més que clara: les escenes amb Judes, Magdalena, Sant Pere i Pilatos., Magdalena, per exemple, enamorada de la paraula i la figura de Crist canta “Me fascina la seua presència./ M’encisa la seua paraula./ Mon cor batega junt al seu./ Voldria estimar-lo però no sé”. Judes canta con un pobre desgraciat que acaba encomanant-se junt amb Jesús al Pare etern que està en el cel. Pilatos canta, quan es renta les mans, que ell és un ninot de fang. Sant Pere canta que, com sols la veritat el farà lliure, el reconeixement del seu error i li damana perdó al Salvador. El espectadors - en un espai a l’aire lliure o de carrer, als qui els arriba amb claredat la lírica textual de les àries i els cors - se n’adonen de la temàtica i el missatge.

Tot i que el missatge el distingim també amb claredat en la música i en les formes teatrals que apareixen en eixe espai obert. Si Wagner volia fer de l’òpera una obra artística total, podria contemplar avui en dia el que volia en Laquima vere que es va representar a Vila-real aquest darrer Dissabte de Passió. Perquè escoltaria bocabadat la música del compositor y director Alfredo Sanz, una barreja magistral de sons que ens recorden el oratoris de la tradició clàssica, els compassos orquestrals una mica a colps com coneixem des del primer moviment de la cinquena de Beethoven, percussió i vent quan ho demana l’escena i corda i vent quan la paraula es fa carn i ha d’habitar entre nosaltres. No hi ha en l’espectacle ni una sola veu narrativa ni una música única i monòtona: li arriba al espectador una música plural. Sentim el rítmic soroll dels tabals de Setmana Santa, com els acords d’algunes tonades populars d’arrel cassolà. Com escoltem amb respecte la suavitat d’un adagio o ens mou a la pietat el Mare Llagrimosa o el Requiem de Sanz. La música sempre és el llenguatge més internacional, i quan el cors son la veu del poble, Sanz s’acosta a la tradició del Bach en La Passió segons Sant Mateu; amb els tabals a la tradició popular en Setmana Santa d’aquest costat de la Mediterrània.

I si la música no coneix fronteres, el llenguatge teatral del gest no troba tampoc entrebancs arreu del món. I els actors de Xarxa Teatre - la faràndula més internacional que va acampar fa 40 anys per La Plana de Castelló i responsables enguany de la representació de l’espectacle cultural - la faràndula de Xarxa, s’ha de dir, ens ofereix una bona mostra de la seua ja llarga experiència. Molta feina, perquè son acròbates que amb agilitat increïble volen o baixen per la façana de l’Ajuntament de Vila-real, i que deixen a l’espectador que els segueix amb l’ai al cor. Pocs recitatius s’escolten, però el gestos del fill de fuster de Nazaret a dalt de l’escenari, o el passeig per la plaça de Maria amb el Salvador mort imitant una “pietà” renaixentista conformen un llenguatge teatral que tots comprenen. Sense oblidar que l’espai escènic de Xarxa Teatre, de nit i de dia, és i ha estat la plaça i el carrer, vora mar o vora sèquia, amb plàcides temperatures a l’aire lliure o patint ventolanes que posen en perill el seu jocs pirotècnics i altres efectes especials dels muntatges teatrals. Molt de treball, molta experiència coneguda i reconeguda pels continents de aquesta maltractada Terra.

Com sabut i conegut és que el llatí va ser durant molt segles la “lingua franca” amb la qual es comunicaven pobles i nacions amb llengües diferenciades. A Laquima vere de Vila-real s’empra el llatí en el text bilingüe de l’espectacle: un encert l’esdeveniment cultural valencià/llatí. Perquè el llatí sempre té un alè religiós que suposa un valor afegit a l’obra, i que posa al descobert la sensibilitat del mestre Alfredo Sanz i de l’autor del guió escrit.

Com anomenar l’espectacle de Vila-real? Oratori? Concert escenificat? Passió de Crist heterodoxa? Teatre i música al carrer? O tot alhora? Potser hem de deixar a banda el nom i centrar-nos en el fet i la novetat cultural, afortunadament híbrida i exitosa. Centrar-nos en eixes empreses/mecenes que afavoreixen aquest tipus de espectacles que acosten la cultura a la gent. Centrar-nos en les administracions públiques i locals que recolzen una cultura que ha d’arribar a tothom més enllà del terme municipal on s’origina. La cultura crea homes lliures: és llibertat i, com en el nostre cas, sensibilitat religiosa, religiosa o no, amb una llarga tradició. Una tradició renovada el dissabte de Passió a Vila-real, malgrat el vent gelat que ens va maltractar.