L’engany dels til·lers

Veritablement no es coneix cap país de vegades amb un sistema autoritari, on els seus dirigents i les seues institucions no afirmen rotundament que és un estat de dret i que el seu funcionament és el de una democràcia plena. Parem compte.

Un dia, a l’escola, es presenta el mestre davant dels seus alumnes amb un recipient de vidre buit, el ompli de pedres i pregunta si està ple. Els alumnes li responen que sí. Aleshores el profe li afegís graveta que es va col·locant entre els espais buits que deixen les pedres. I torna a fer la pregunta i la resposta es la mateixa, està ple. Tanmateix el mestre afegís sorra de la platja que, poc a poc, va ocupant l’espai que quedava entre les pedres i la graveta. Una vegada més el mestre fa la mateixa pregunta, i te la igual resposta. El mestre agafa un got d’aigua l’avoca al recipient, i el líquid xopa la sorra, la graveta i les pedres i els diu: ara si que està ple. La moralitat de l’experiment és l’engany que suposen les aparences. Sens dubte la democràcia d’Espanya, està plena de fets, actituds i d’espais buits de contingut, plens d’aire. Ja és hora de omplir-los de realitats.

Ens diuen que gaudim d’una democràcia plena, però, per exemple, la inexistència d’una protecció real de les llibertats individuals mitjançant l’aplicació de lleis restrictives de drets demostren el contrari. I els informes de l’ONU, del Consell d’Europa, d’organitzacions supranacionals, inclòs del Departament d’Estat dels Estats Units, i sentencies dels Tribunals Europeus ho corroboren.

Atacs verbals

Un altre exemple. En una democràcia plena, els atacs verbals o simbòlics a la persona del rei, no serien motiu penal. La seua irresponsabilitat personal en qualsevol acte que faci, en el seu àmbit privat seria inadmissible i castigada. El rei aquí, està per damunt de la llei, i en un estat de dret i democràcia plena certa la corona no pot tindre privilegis diferents de la resta de la ciutadania ¿perquè? L’anterior monarca, fou nomenat pel dictador i proclamat rei el 1975. Va jurar defensar les lleis del règim dictatorial. Pot ser per aixó no va jurar la Constitució el 1978, perquè el seu poder era previ a la democràcia. I com diu l’evangeli segons S. Mateu «ningú pot servir a dos senyors, perquè avorrirà a un i estimarà a l’altre o bé s’entregarà a un i menysprearà a l’altre». Pot ser per aixó ha fugit.

La aparença és l’engany dels tíl·lers, l’estafa de l’estampeta. El rei d’Espanya Amadeu de Saboya, va afirmar que «tots els que amb les armes, la ploma, la paraula i la justícia agreugen i perpetuen els mals d’esta nació son espanyols». La democràcia no es plena i necessitem, ens mereixem una deia millor i moltes explicacions.