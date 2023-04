Almenara en Pasqua

Enguany els veïns, veïnes i visitants de la platja Casablanca d’Almenara poden gaudir ja d’una nova oferta al nostre Passeig Marítim, la primera edició del Mercadet Artesanal que estarà obert fins a demà. Es tracta d’una nova proposta per a seguir impulsant la nostra platja en aquestos dies festius, lloc on cada vegada acollim a més gent. Allí, en un entorn únic, es podran trobar tot tipus d’artesania, així como una important varietat de productes diversos. A més, els més menuts i menudes, podran gaudir d’activitats i propostes infantils. A més, hi ha que dir, que els bars i restaurants, com no podia ser d’altra manera, també han preparat per a aquestos dies una important oferta gastronòmica, que vos convide a degustar.

Però a més de la nostra platja, Almenara també conta uns grans recursos naturals per a gaudir aquestos dies amb el nostre Paratge dels Estanys, amb les seues rutes i la zona recreativa amb els paellers i l’àrea inclusiva. També poden gaudir de les nostres sendes i muntanyes, al llarg del terme, així com també de l’àrea recreativa de la Muntanyeta del Dipòsit, on també es disposa de paelleres. Ara bé, aquestes zones s’han de respectar, per a poder seguir gaudint d’elles. Per tant, demane seny i responsabilitat als usuaris i usuàries.

L’Aula de la Natura

Destacar que al Paratge dels Estanys estarà oberta l’Aula de la Natura en horari matinal, i que a més, s’han programat rutes des del Centre d’Interpretació de la Línia XYZ per a visitar el Conjunt Memorial de Darrere del Castell. En l’aspecte religiós, també destacar que des de la parròquia dels Sants Joans s’han realitzat ja actes i processons tant al poble com en la platja, i encara queda demà la processó de l’Encontre.

També a Almenara aprofitem la Setmana Santa per a promocionar l’esport base, el dels nostres xiquets i xiquetes, i ho fem fomentant el futbol amb una sèrie de tornejos que es venen celebrant des des dijous tant al Camp José Vicente Forment com al de la Corona i que acaben esta vesprada. No sols és una oportunitat per a fomentar l’esport, sinó també per a donar a conèixer el nostre poble, bars i restaurants als pares, mares i acompanyants dels jugadors.

Finalment, assenyalar que sobre tot açò i molt més podran informar-se a l’Oficina de Turisme de la platja que es troba oberta pel matí, i com no, convidar a vindre a Almenara, que té molt per a descobrir. Vos esperem!

