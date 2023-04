Oda al ciclismo

A veces olvidamos cosas básicas. Pura mala memoria o puede que recibamos tantos impulsos, tantos estímulos, que aparquemos determinadas aficiones sin haber un motivo claro. Me ha ocurrido con el ciclismo. De joven era, junto al todopoderoso fútbol, mi deporte preferido. En los noventa un grupo de amigos llegamos a desplazarnos a Francia para seguir en directo una etapa del Tour. Tuvimos mala suerte, escogimos uno de los días más aciagos, la jornada del accidente que acabó con la vida de Fabio Casartelli bajando Portet d’Aspen, en los Pirineos. Pero, más allá de la triste anécdota, recuerdo la pasión que sentíamos por el ciclismo de competición. Luego explotó el tema del doping y la credibilidad de ese deporte se fue al carajo. Veías una carrera y no sabías quién la había ganado hasta después de los respectivos controles. Daba la sensación de que el mejor era aquel que conseguía la última innovación en materia de dopaje y no las piernas más en forma.

Ahora, da igual el motivo, he recuperado la afición y vuelvo a seguir las carreras. No comprendo cómo he podido separarme de esto tanto tiempo. Se trata de un deporte individual, con un nivel de exigencia extremo que, sin embargo, requiere también de planificación, de estrategia y, lo más llamativo de todo, de la ayuda de tu equipo. En un pelotón de 180 ciclistas, a diferencia de, por ejemplo, un maratón, cada participante tiene una misión, no siempre igual. Solo una veintena de los que toman la salida tienen opciones más o menos reales de ganar, el resto pelearán por otros objetivos, individuales o colectivos. Algunos se encargan de llevar líquido y alimento a los líderes, otros de evitar fugas, muchos intentarán escaparse para provocar un resultado inesperado, los jefes de equipo lucharán por ganar. En la vida, dicen, estamos solos, pero, al igual que en el ciclismo, dependemos de nuestro entorno, de nuestro equipo, para lograr ciertos objetivos --que tampoco tienen por qué ser iguales para todos--. Es verdad que, en el momento definitivo van a ser nuestras piernas las que decidan si alcanzamos o no el triunfo, pero cuanto mejor sea todo lo que haya a nuestro alrededor, más probabilidades tendremos de lograrlo. La comparación entre ciclismo y vida excede el punto antes expuesto: algunos somos gregarios, otros líderes; a muchos les va bien en terreno llano, sin dificultades, unos pocos -los escaladores- se sienten más cómodos al empinarse la carretera, cuando surgen los problemas. Los más individualistas se desempeñan con facilidad en las contrarrelojes. El peligro de las caídas Al final, la vida es un Tour de Francia en el que vamos a encontrar de todo. A ratos disfrutaremos, otras veces sufriremos más de lo que creemos justo. Cuando nos metemos en medio del pelotón, rodeados de compañeros --o rivales, nunca enemigos—, nos sentimos seguros, arropados. Aquí el peligro son las caídas: si el que nos precede se despista o hace un mal gesto, igual acabamos en el suelo, magullados. También tenemos nuestro propio director de equipo, alguien que está fuera de la carrera y tiene una visión más global de la misma, por lo que entre eso y su mayor experiencia nos puede echar un cable y ayudarnos a ganar, o estropearnos la etapa con una mala decisión. El referente vital es diverso: la familia, la religión, los maestros, las voces que resuenan detrás de los grandes artistas del pasado, la amiga confidente, la pareja, los libros… Qué bien nos viene esa guía, a los ciclistas y a las personas. Sin él o ella la pendiente del camino seguro que resulta más difícil de sobrellevar. Editor de La Pajarita Roja