Durante la Cuaresma hemos peregrinado hacia la Pascua de Resurrección. La Semana santa nos ha conducido al Triduo Pascual, en el que hemos celebrado la pasión, muerte y resurrección de Jesús, son inseparables. El Jesús que padeció y murió, ha resucitado y vive para siempre. Todo ha sucedido por el amor inmenso de Dios a la humanidad y a nuestro mundo, para el perdón de nuestros pecados y por nuestra salvación eterna.

Pascua es el paso de Jesús por la muerte a la vida gloriosa. Sin resurrección, la pasión y la muerte, serían la expresión de un fracaso. Pero no: ¡Cristo ha resucitado! No se trata de una vuelta a esta vida para volver a morir, sino del paso a nueva forma de vida, gloriosa y eterna. No es una historia piadosa fruto de la frustración de sus discípulos. La resurrección de Jesús es un acontecimiento real e histórico, que sucede una vez y para siempre. El que murió bajo Poncio Pilato, éste y no otro, es el Señor resucitado de entre los muertos. Jesucristo vive ya glorioso y para siempre. Las mujeres y los mismos Apóstoles, desconcertados en un primer momento ante la tumba vacía, se encuentran con el Resucitado y comprenden el sentido salvador de la resurrección a la luz de las Escrituras. En la mañana del primer día de la semana, cuando fueron a embalsamar el cuerpo de Jesús, sepultado el viernes, ya no estaba en la tumba; no porque hubiera sido robado, sino porque había resucitado.

Destruyó el pecado

Aquel Jesús, a quien habían seguido y visto morir en la Cruz, vive. En Él ha triunfado el Amor y la Vida de Dios sobre el pecado y sobre la muerte. Jesús, entregando su vida en obediencia al Padre por amor a los hombres, destruyó el pecado y la muerte. La resurrección es el signo de su victoria, es el día de nuestra redención.

Cristo ha muerto y resucitado, y lo ha hecho por todos los hombres y por cada uno de nosotros. En Él todo adquiere sentido, horizonte y esperanza. ¡Feliz Pascua de Resurrección para todos!

Obispo de Segorbe-Castellón