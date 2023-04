El dia en què ha obrat el Senyor!

Ala Vetlla Pasqual exultem per les meravelles del Senyor: l’epopeia del Poble Elegit, alliberat pel Senyor de l’esclavatge d’Egipte i caminant units vers la Terra Promesa amb guiatge i nodriment diví. Experiència fundacional que fonamenta la fe en Déu Salvador i farà possible la fe pura en Déu Creador amb Revelació d’allò que, per recerca humana, mai coneixeríem: que el món existeix per voluntat de Déu i que és bo. La figura d’Abraham, model de fe en Déu, posat a prova i prototipus de qui espera la ciutat ben fonamentada que té Deu mateix com arquitecte i constructor (He 1,10).

La carta de Pau als cristians de Roma proclama que pel baptisme hem estat sepultats amb Crist en la mort perquè emprenguem una vida nova. Perquè efectivament el fonament del que creiem i som és la identitat rebuda en el Baptisme que ens incorpora cap a dins de Crist en qui la nostra vida està amagada en Déu. L’evangeli de la Vetlla Pasqual narra el protagonisme de Maria Magdalena, veritable apòstola dels apòstols, i l’altra Maria, en rebre les primeres l’anunci de l’àngel: Jesús, el Crucificat, no hi és aquí.a ressuscitat! És la gran noticia! El discurs de Pere En la 1ª lectura del dia de Pasqua meditem el discurs de Pere a casa de Corneli proclamant que Déu ressuscità Jesús i concedí que s’aparegués no a tot el poble sinó a uns testimonis escollits: per què? Déu vol amagar al poble la informació de l’esdeveniment cabdal de la Història de la Salvació? De cap manera! Però hi ha notícies que tothom serveix per a dir-les però n’hi ha que només pot anunciar-les amb credibilitat qui les viu fidelment. Perquè no es tracta de dir una noticia sinó de testimoniar una realitat destinada a capgirar radicalment la vida dels qui la proclamen i de tothom qui l’acull de cor. Fem-ne experiència joiosa del que avui celebrem: Crist és viu, segueix enamorant-nos i vol contagiar el nostre món de la seva vitalitat! Feliç Pasqua de Resurrecció! Administrador diocesà de Tortosa