La cerámica se muere en España

La situación es muy grave. La industria cerámica facturó en 2022 más de 5.500 millones de euros y dio trabajo directo o indirecto a más de 73.000 personas. El 90% de su producción se hace en Castellón. O sea, que es fundamental en su economía.

Este sector que ha traído en los últimos años bienestar y prosperidad a Castellón, a la Comunidad Valenciana y a España toda, está en peligro. Se necesitan ayudas del Gobierno de España y de la Generalitat. Estamos en uno de los peores escenarios de la historia reciente del sector. Por la crisis con Argelia, el precio del gas con 2.600 millones de sobrecoste y la guerra. Para intentar solucionar algo nació Salvem la ceràmica con 18 municipios del clúster cerámico de Castellón y la Diputación Provincial. Repartieron pancartas, todo muy solemne pero parece que poco práctico. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con los representantes de Ascer. Dijo que apoyaría, pero va a ser que no. En consecuencia, Ascer abandona Salvem la Ceràmica por su fracaso. Las ayudas anunciadas eran ridículas y lentas. Hay 1.300 personas en ERTE y 1.500 en ERE. Las empresas cierran todos los días. La Generalitat valenciana abre una ridícula línea de créditos de 50 millones de euros que habrá que devolver en cuatro años. Las ayudas del Gobierno, 450 millones de euros, tienen requisitos muy difíciles de cumplir y no se recibirán hasta 2024, cuando ya no quede nada. Las ayudas sí llegan a los países competidores como Italia, pero aquí no.

El Gobierno no se compromete con Castellón. Las ayudas del año pasado fueron 28 millones de los 375 anunciados. Los tiempos políticos no van en sintonía con los empresariales. Venden promesas que no cumplen y que ya nadie cree.

Notario y doctor en Derecho