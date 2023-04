Castellón ha vivido una Pascua y Semana Santa más con la persiana bajada para visitantes. Una campaña más, nuestra ciudad se ha quedado fuera de los destinos turísticos. Mientras el resto de municipios de la provincia se ponen guapos y activan sus servicios para ser la alternativa a elegir por miles de personas, la capital de la Plana se ha quedado fuera de la porción del pastel turístico por falta de ambición.

Sí, en unos días nuestra ciudad celebrará Escala a Castellón, una iniciativa que es positiva pero que es muy limitada en el tiempo, además de que muchos de los que llegan son de la propia ciudad y de municipios próximos. Visitantes que salvo alguna excepción, por tanto, pasan el día, pero no pernoctan en los alojamientos de Castellón. No es suficiente.

Desde el PP queremos que Castellón sea un destino turístico de primer orden. Tenemos recursos naturales, culturales, artísticos, deportivos, gastronómicos… de primer orden. Y vamos a ser muy ambiciosos y a dejarnos la piel para que así sea. No es de recibo que la capital de la Plana tenga algunas de las mejores playas de toda la provincia, con kilómetros de arena, pero que a día de hoy no tengan ni un solo servicio de playa activado. Ni chiringuitos en la arena, que no abrirán hasta julio; ni pasarelas, ni papeleras, ni lavapiés, ni puntos de atención turística… ¡Nada! Cerrado por vacaciones.

También hemos visto cómo la edición de este año de la procesión del Viernes Santo fue una muestra del enorme potencial que las manifestaciones religiosas podrían tener también en nuestra ciudad, gracias a la fantástica labor de las cofradías, que han trabajado muy duro para que luzcan solemnes y vistosas. Desde aquí mi felicitación por el trabajo hecho. Y por supuesto, podrían servir de buen reclamo para que los visitantes vengan a conocernos.

Es incomprensible que el Aeroclub lleve todo el puente recibiendo a saltadores, que hacen cola para disfrutar de una experiencia única a pie de playa, pero que en cambio la empresa que explota el recinto esté en precario y no tenga permiso para invertir y mejorar las instalaciones. No puede ser.

No puede ser que a pocos kilómetros de aquí haya un festival de música que ha agotado todas sus entradas, y en cambio en Castellón ciudad no haya nada. No puede ser que Castellón haya acogido este fin de semana un torneo de fútbol base, con la presencia incluso de Iker Casillas, y el gobierno municipal del PSOE no lo haya apoyado.

Oportunidades que se desaprovechan. No vamos a dejar pasar más trenes. A partir del 28 de mayo, el PP propone trabajar para poner en el mapa del turismo a nuestra ciudad. Vamos a multiplicar la oferta cultural y deportiva, para que nuestra capital acoja familias. Vamos a coordinar ese trabajo con los negocios de hostelería y restauración, para poder paquetizar la oferta y promocionarla. Vamos a coordinar esa oferta con el transporte (Renfe, aeropuerto, autobús…). Vamos a recuperar la bandera azul para la playa del Serradal, vamos a invertir en la prolongación del Parc Litoral hasta el camino la Ratlla y vamos a transformar la antigua vía del tren en una vía verde ciclopeatonal, para que sea un polo de atracción de paseantes, como lo es la Vía Verde de Benicàssim-Oropesa. Castellón tiene un enorme potencial en materia turística. Y vamos a trabajar para aprovecharlo. Castellón también será capital del turismo.

Candidata del PP a la Alcaldía de Castellón