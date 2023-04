Un viatge al Nepal (II)

Avui, primer dia, està previst tornar a l’aeroport per a agafar una avioneta d’hèlix de 20 places i volar fins a Lukla, poblat des del qual començarem a caminar. Ens aixequem i baixem a desdejunar. Penso en un desdejuni a base de proteïnes i aliments adequats a una nova experiència senderista. El desdejuni és de bufet lliure i allí hi ha de tot, res de regim hipocalòric i macrobiòtic proteic. Mare de Déu, massa per a la carabassa, les llàgrimes em baixen per les galtes, els ulls no s’aparten del menjar. Dur com una roca , refrene les meves ànsies de pecar de gola, quatre cosetes i avant. Superada la primera prova, anem cap l’aeroport. Un tap de busos al carrer, ens impedeix el pas, tots cridant, fent sonar la botzina, discutint, i una moto de 45 cc, amb quatre persones dalt, passa pel mig sense caure’s ni tocar-los, extraordinari.

A les quatre de la vesprada tornem a l’hotel perquè no hem pogut sortir: l’aeroport de Lukla té boira i el pilot de l’avioneta condueix a vista i, si no veu, per tant, no surt perquè no pot aterrar.

Així dos dies, al tercer, arribem a la famosa Lukla i comprenem per què no podem aterrar si hi ha boira. Lukla és un dels aeròdroms més perillosos del món. Té uns 500 metres de pista en pendent, cap a dalt en els aterratges i cap a baix en les sortides... com no pot ser d’una altra manera, clar, amb una muntanya a cada front. Si a l’aterrar hi ha boira, el pilot no el veu, no calcula l’altura d’entrada i es pot estavellar contra la paret del precipici que hi ha al principi, on neix la pista. Per sortir, si hi ha boira, el pilot no surt perquè en no veure la muntanya d’enfront i no sap quan girar l’avioneta i es fot contra ella.

A l’eixida, el final de la pista (a l’entrada és principi, no ho oblideu), acaba amb un precipici que cau fins 400 metres més avall, al riu. I no cregueu que no hi ha torre de control: sí que n’hi ha, qui vos penseu que avisa les famílies quan cau una avioneta? És broma...o no.

Llicenciat en Dret