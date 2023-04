Contra los agoreros

Agorero, dice el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua de «aquel que predice males o desdichas». Y aclara: «Dícese especialmente de la persona pesimista». Y muchas personas pesimistas debe haber en nuestro país porque para el primer trimestre de este año 2023 se hacían predicciones de males y desdichas sin par. Parecía que nos esperaba el apocalipsis. Aumentaría el paro, subiría la inflación, se dispararían los precios, la crispación social saltaría a la calle, se convocarían huelgas sin cuento y el gobierno se vería forzado a disolver las cámaras y convocar elecciones, que al parecer es lo único que importa.

Nada de eso ha sucedido y, muy al contrario, acabamos de vivir una semana santa con medio país de vacaciones, gran ocupación turística, las playas repletas, los restaurantes llenos, la gente disfrutando del buen tiempo y una primavera florida que llama al optimismo y la esperanza.

Por supuesto que no todo es tan bonito, ni es todo tan malo. La crisis del azulejo continúa estando ahí, la injusta guerra de Ucrania sigue causando muertos y desazón. No son buenas noticias, ni mucho menos, las maniobras militares del gigante asiático cerca de Taiwan, ni el recrudecimiento de la tensión en Oriente Medio, etc, etc.

Como hay tantas malas noticias y las primeras páginas de los periódicos, incluido éste que tan gentilmente me acoge, no paran de remarcarlo y recordarlo todos los días, ustedes perdonarán que los panglosianos y pánfilos optimistas, como el que esto subscribe, nos obstinemos en ver señales para la esperanza, rayos de luz en la oscuridad, lo positivo de muchas cosas y, también, cómo no, de esta provincia que tanto amamos. No hace falta retrotraerse mucho en el tiempo, en pocas semanas nos han pasado muchas cosas buenas, aunque ustedes no se lo crean y aunque uno esté impelido casi a pedir perdón por airear a los cuatro vientos noticias positivas. Veamos.

Lunes 3 de abril de 2023. Día histórico para Castellón, después de muchos años comenzaron las obras del acceso ferroviario sur al Puerto de Castellón. Se trata de una actuación que permitirá conectar las instalaciones portuarias con el corredor Mediterráneo e impulsará el tráfico intermodal de mercancías. El puerto y nuestras empresas llevaban siglos esperando y lo esperado ahora empieza a ser una realidad.

Viernes 30 de marzo de 2023. El Aeropuerto de Castellón acogerá un nuevo centro de incubación de empresas de la Agencia Espacial Europea (ESA).abía muchos más candidatos, pero Castellón junto con Sevilla fue el escenario escogido y el más valorado. Esta red de centros de incubación de empresas de la ESA es un instrumento ya consolidado que incentiva el emprendimiento y la transferencia de tecnología y permite a las empresas emprendedoras acceder a la financiación y al apoyo de la Agencia Espacial Europea. La mutación demanial que hizo la Diputación de los terrenos del Aeropuerto a la Generalitat va a posibilitar aún más que iniciativas semejantes lleguen a Castellón.

Lunes 27 de febrero de 2023. La provincia de Castellón liderará la creación del clúster de hidrógeno verde de la Comunitat Valenciana. En la refinería bp se presentó el proyecto HyVal, una iniciativa público-privada que prevé cumplir con el papel decisivo de descarbonizar las operaciones de la refinería y producir hidrógeno verde, fuente de energía alternativa en la que están puestas todas las miradas. El hidrógeno verde en un futuro próximo podrá abastecer la demanda regional y nacional y la Comunitat se posicionará como región exportadora al resto de Europa a través del corredor mediterráneo del hidrógeno H2Med.

Y por si fuera poco, resulta que ha bajado el paro en toda España, también en Castellón. Los agoreros dirán que aquí menos que en el resto del Estado, pero con la crisis de la cerámica en marcha, si alguien nos hubiera dicho que en el primer trimestre de 2023 bajaría el paro, nos hubiéramos dado con un canto en los dientes. ¡Albricias!

Presidente de la Ejecutiva Provincial del PSPV-PSOE