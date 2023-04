Decentes, demócratas, discretos

Vuelan las horas, vecinos y allegados del Riu Sec de Castelló. Ya nos precipitamos en un periodo de campañas electorales, aunque aquí parece como si el electoralismo no nos abandonara nunca. Y uno y ustedes, vecinos, oyen con inusitada frecuencia en la calle o la taberna donde se saborea el matinal bocadillo del almuerzo valenciano lo de siempre: todos los políticos son iguales, todos van a ver qué sacan y lindezas del mismo estilo. Generalizaciones que, como de costumbre, son imprecisas y no se corresponden con la realidad, pues ésta nos muestra un amplio abanico. Entre quienes generalizan, el observador atento puede distinguir dos grupos. En primer lugar, el grupo de quienes, faltos de información ajustada y contrastada, repiten el maldiciente comentario que oyeron en el bar; son gentes sencillas sin exceso de mala leche. Luego están, en segundo lugar, el grupo no escaso de quienes, de forma consciente, lanzan porquería en todas las direcciones poniendo en marcha aquello que los politólogos denominan ventilador. Estos segundos siempre representaron un peligro para la convivencia democrática, y, por lo general y cuando se les observa, tropiezan ustedes y quien suscribe con la picaresca corrupta o no menos corrupta connivencia, complicidad o tolerancia con la corrupción. No les faltarán, a ustedes vecinos, ejemplos.

Vuelan las horas, ciudadanos junto al Riu Sec, y se nos va la Pascua, que es lozanía y vida. Porque el tiempo se escapa de nuestras manos y con él la vida que aparece con el alba, y desaparece en el ocaso. Lo dejó escrito de forma genial Góngora: «La tarde le roba al día/ lo que le dio la mañana». Pero en ese escaso espacio temporal, nos ha de quedar un hueco para recordar a políticos honestos, eficaces y demócratas que habitaron hasta ayer mismo entre los hispanos de estas secas Españas. Son ejemplos que contradicen muy mucho el desatino. Digamos, vecinos, que hablamos de Julio Anguita González, el maestro de escuela malagueño asentado en Córdoba; un político coherente, partidario de acuerdos y punta de lanza contra la corrupción; quien llevó a su partido o agrupación de Izquierda Unida a un número de votantes, jamás alcanzado por Santiago Carrillo; el Califa de Córdoba, buen gestor; en el Teatre del Raval de Castelló, en uno de sus últimos mítines, vino a decir frente a la xenofobia o animadversión hacia los trabajadores de origen extranjero: el xenófobo, por favor, aunque pertenezca a la clase obrera, que no me vote. Y las horas que vuelan se llevaron hace unas semanas a Pedro Solbes Mira y a Josep Piqué. Solbes, nacido en las comarcas sureñas del País Valenciano, el economista eficaz que negoció la incorporación de España en las instituciones europeas; varias veces ministro del PSOE en Madrid, dimitió a últimas horas por alguna que otra discrepancia con Rodríguez Zapatero a la hora de afrontar la crisis económica del 2008. El alicantino fue honesto de forma cabal, aun cuando en alguna ocasión la irracionalidad corrupta intentó orientar el ventilador de la mierda hacia su figura. También los corruptos quisieron, en vano, lanzar porquería a la figura de Piqué Camps, un empresario, economista y jurista en varias ocasiones ministro en Madrid con el Partido Popular. Piqué, el catalán de Vilanova i la Geltrú, fue un político serio y también europeísta; había, en su juventud, como tantos de nosotros, tonteado con un izquierdismo propio de los años rebeldes; un gran empresario y ministro honesto que se nos fue ese otro día prepascual, y que contradice la maledicencia de la sinrazón.