No llegan las ayudas para la cerámica

El PSOE no ha movido ni un dedo a favor de la industria cerámica de Castellón. Nuestras empresas pierden fuerza en el competitivo mercado global porque no pueden hacer frente al aumento de los gastos --especialmente del gas-- y no llegan esas ayudas que sí tienen, por ejemplo, los italianos. El sector cerámico de Castellón, la mejor tarjeta de presentación de la apuesta española por la innovación y la calidad, se desmorona día a día. Y, mientras, Pedro Sánchez y Ximo Puig siguen cruzados de brazos, como si no pasará nada. Como si la historia no fuera con ellos.

Se ha perdido demasiado tiempo. La debilidad impuesta de la marca Tile of Spain facilita el avance del resto de productores en la conquista de mercados que hasta ahora eran nuestros. Castellón competía en el mundo con calidad y precios muy ajustados gracias a una optimización de sus recursos obtenida a base de inversiones y más inversiones. La crisis energética se inició a finales de 2021 y se agravó de manera considerable en 2022 con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y desde entonces, el Gobierno de España no ha hecho más que poner tiritas a una herida demasiado profunda. Medidas inútiles para un incremento del coste del gas del 180%. Demasiado para cualquier industria. La desorbitada subida de la factura energética ha puesto a nuestra industria cerámica, principal motor de la economía provincial, en una situación muy delicada. Extremadamente delicada. El aumento de los costes de producción, hace prácticamente inviable la producción de baldosas o de esmaltes. No es rentable producir en España. No hay forma de repercutir el incremento total de los costes y mantener los mercados. Pero no solo nos adelantan los países emergentes que no tienen prácticamente cargas medioambientales y sociales, sino que incluso Italia está recuperando producción y ventas, ya que ellos sí que cuentan con ayudas de su gobierno. Repito: Italia sí que cuenta con ayudas de su gobierno. Y Portugal. Y Alemania… Pero España, no. Por eso, desde el Partido Popular exigimos que el Gobierno de Pedro Sánchez explique por qué no llegan las ayudas a la industria cerámica. La situación se agrava cada día mientras sigue sin llegar ni un euro de las ayudas que anunció Sánchez hace muchos meses en su fugaz visita a Castellón… El PP exigen que las ayudas sean inmediatas, directas y las máximas que permite la Unión Europea de hasta 150 millones de euros por empresa. Ni los empresarios ni los técnicos tienen las herramientas para hacer frente a una crisis coyuntural de la que son víctimas. Ellos han hecho bien su trabajo. Han creado empresas sólidas y comercializan un producto referente de calidad e innovación en todo el mundo. Ahora todo está en manos de Pedro Sánchez, pero ya todos saben que el PSOE ha abandonado a Castellón. Los datos son cada día más dramáticos. En 2022 se presentaron 97 ertes que afectan a 11.687 puestos de trabajo, a los que hay que sumar los 11 presentados en el primer trimestre de 2023 con 568 afectados. Es decir: cerca del 70% de los empleos del sector cerámico está afectado por algún expediente de regulación temporal de empleo. ¿A qué está esperando el señor Sánchez? Alcaldesa de Vall d’Alba. Diputada provincial del PP. Presidenta provincial del PPCS