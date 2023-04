La buena y la mala

Querid@ lector@, por lo que he visto estos días de Pascua, prácticamente todas las tertulias, tanto en las sacrosantas e históricas que se dan en las barras de los bares y en las comidas familiares como en las de las televisiones, el asunto preferente de debate ha sido lo de la Obregón. No cabe la menor duda de que, a pesar de que han coincidido en el tiempo, ha superado a la presentación del movimiento de Sumar de Yolanda Díaz. Y es que, el cotilleo, lo de la adopción por subrogación engancha a todos y, lo de la política, alguna vez me da la impresión de que de forma permanente y cotidiana solo le preocupa a la gente con la que me relaciono, a minorías obsesionadas y enfermizas.

Como no puedo pasar por este rincón sin babear estas cuestiones, permítanme que les explique, aunque sea tarde (el viernes pasado no hubo prensa y me tragué este artículo), las dos impresiones que me provocan estos hechos. Una mala que surge de ver como algunos defensores de la vida y contrarios a leyes como la del aborto o la de la muerte digna asistida, ahora les parece apropiado que una persona de 71 años (edad real de Obregón) se encargue y se compre una niña a la carta que la engendra, gesta y pare otra. O peor aún, esa misma gente ahora quiere justificar esa determinación buscando comparaciones entre la subrogación, la donación de órganos o el aborto, sin tener en cuenta que según los especialistas en la donación no hay empresas, ni se paga, ni se conoce ni se elige al donante y, en el caso del aborto, es la decisión de una mujer sobre su cuerpo y no sobre el de otra por dinero. Circunstancia esta que en el siglo XXI suena a esclavitud. Por cierto, hablando ya de la otra impresión, de la buena, de la presencia de Sumar, reconozco que aún tiene detalles profundamente inquietantes. Me refiero al divorcio con Podemos. Digo pues que o hay unidad, coalición, o el futuro pinta mal porque aparecen piedras en el camino que pueden costar escaños imprescindibles. Se lo tienen que mirar, uno y otra. Analista político