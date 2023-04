Lapiedra, Llusar y Forment

Hui és un dia històric per al poble d’Almenara. Aquesta vesprada al saló de plens de l’ajuntament farem l’acte solemne d’homenatge per a entregar les distincions com a fills predilectes i filla predilecta d’Almenara a Ramón Lapiedra Civera, José Vicente Forment Faet i Rosa Llusar Barelles. Aquest acte es realitza després de que en plenari extraordinari i per unanimitat de tota la Corporació es decidira el passat 4 d’abril atorgar aquest títol. La distinció a Ramón Lapiedra, José Vicente Forment i Rosa Llusar s’atorga en reconeixement a les seues qualitats personals, mèrits i serveis en benefici, millora i honor del municipi d’Almenara.

Tots tres han demostrat en la seua trajectòria professional una gran vàlua. Tots tres han portat i seguiran portant el nom d’Almenara a tot arreu. Tots tres sempre han procurat pel seu poble, treballant i col·laborant en tot el necessari per fer una millor Almenara. I tots tres han demostrat tindre uns grandíssims valors personals en tots els àmbits.

Els currículums i mèrits són molt extensos, per això, només faré uns xicotets apunts. Per exemple, Rosa Llusar Barelles és professora del Departament de Química, Física i Analítica de la Universitat Jaume I. Es va doctorar per la Universitat de València i per la de Texas A&M.a sigut vicerectora d’Investigació a l’UJI i actualment ocupa la direcció científica de la Fundació VaIER. La seua investigació es centra en els clústers metàl·lics i ha escrit més de 170 articles científics en revistes internacionals.

Ramón Lapiedra Civera ha destacat en l’àmbit de la Física. M’agradaria ressaltar que va ser rector de la Universitat de València una dècada. Ara és professor emèrit i té la medalla d’or de la institució. També ha estat al Consell Valencià de Cultura i té la medalla d’Or de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. És doctor honoris causa per l’UJI i doctor per les universitats de Paris i Barcelona. Ha realitzat multitud d’investigacions a nivell internacional i nombroses publicacions de llibres i articles. Presideix l’associació cívica Valencians pel Canvi.

José Vicente Forment Faet ha destacat en el món del futbol. Va jugar al Valencia, Castelló, Villarreal, Levante o Almenara entre altres equips. Va destacar especialment en el Valencia, on va aconseguir el famós gol que facilitaria la lliga al club, així com el primer gol de la història de l’equip en la Copa d’Europa. Una lesió va tallar la seua trajectòria en l’elit. A partir d’ahí, comença a coordinar el futbol local i també l’esport a Almenara, impulsant-lo i fomentat els hàbits saludables, les activitats municipals i les primeres carreres al poble.

Com a alcaldessa, els done l’enhorabona, i a més els dic que són tot un orgull per al nostre poble. I per això, són fills predilectes i filla predilecta d’Almenara. Mil gràcies per ser com sou.

Alcaldesa d’Almenara