Ya están aquí, ya han llegado los barcos al puerto de Castellón. Frente al Moll de Costa, uno de los lugares más especiales de la capital de la Plana, justo donde se está construyendo una terraza de verano que hará las delicias de propios y extraños, se ha instalado un mercadillo ambulante con tintes históricos. Algo más al sur se han inaugurado varias exposiciones de lo más interesantes. Al norte, frente al casino, siguen las paraditas ambulantes, y en el límite del recinto, ya en el parking portuario, una parada militar, con sus cañones y todo, remata la estampa.

Les recomiendo, queridos lectores, que hoy, segundo domingo de Pascua, se acerquen, si pueden hacerlo, al Grao. No es que sea obligatorio, pero sí muy recomendable disfrutar de una jornada frente al mar, en familia, lejos de consolas y tabletas. Un entrañable día de asueto en el que tomar una pizza, o unos churros, o unas tortitas recién hechas y sentarse en alguna terraza a beber una cerveza fresquita, o un refresco, en la mejor compañía.

Tras seis ediciones, Escala a Castelló se ha consolidado como un magnífico evento. Pase lo que pase tras las elecciones del 28 de mayo, debe continuar. Si Amparo Marco repite, no habrá duda. Si Begoña Carrasco la sustituye, tampoco ha de haberla. Soy de los que piensa que en estos ocho años de gobierno tripartito se han creado infinidad de eventos y eventitos de medio pelo condenados al olvido. No los citaré ahora porque ni yo mismo recuerdo sus nombres. Pero no es el caso de Escala a Castelló. La idea es cojonuda, la ejecución impecable y el retorno para la ciudad digno de alabanza. Los animo, de corazón, a pasar este domingo en el Moll de Costa.

Escritor