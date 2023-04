Día histórico para la Sanidad de Castellón

Que las cosas de palacio van despacio, ya lo sabemos. Que no existen varitas mágicas para solucionar problemas y necesidades, también. Pero, lo que leíamos hace unos días en este mismo periódico de que en el Hospital General Universitari de Castelló ya se ha hecho el primer trasplante de órganos, es para aplaudir, hasta con las orejas, a la Sanidad Pública que tenemos y al compromiso de sus profesionales para avanzar, día a día, en la mejora de la atención sanitaria a los ciudadanos y ciudadanas en silencio, sin alharacas. Día histórico para nuestra Sanidad.

Y, sin duda, como decía Napoleón --y como popularizó John F. Kennedy--: «La victoria tiene cien padres y la derrota es huérfana». Y estamos ante una «victoria» de largo recorrido, una vez más, de la sociedad civil, por insistencia, persistencia y consistencia que, en este caso, se la quiero achacar a los socios, a la junta directiva y al presidente de Alcer Castalia, Juan Doménech, que han hecho visibilizar, puertas afuera del Hospital, la necesidad de la Unidad de Trasplantes. Pero también, puertas adentro, al trabajo silencioso y a su vez persistente, de los profesionales, como el gerente, Ricardo Tosca; el director médico, Ramón Pons, y otros muchos anónimos, así como a los técnicos de la Conselleria de Sanitat Universal que, sin prisas pero sin pausa, han querido amarrar todo lo concerniente a la calidad y seguridad del nuevo servicio: a garantizar el éxito de los trasplantes.

Y sería injusto por mi parte el que yo no añadiese algunos padres más a la «victoria» porque en la política, desde la política, también hay que ser generosos y no acapararlo todo como pretenden algunos y algunas: puedo añadir a socios de gobierno en instituciones castellonenses, como el Ajuntament de Castelló o la Diputació Provincial, e incluso en Les Corts Valencianes, como Compromís y Podem. Pero también, ¿por qué no?, a partidos en la oposición como Partido Popular y Ciudadanos.

Pero más injusto sería si no subiese al carro de la «victoria» al president de la Generalitat, Ximo Puig. No voy a poner a Dios por testigo, sino a Ignacio Subías --en aquel tiempo responsable de Sanidad del PSPV-PSOE-- cuando en marzo de 2019, al inicio de la campaña electoral, yo mantenía una conversación con él mismo y con el president de la Generalitat, entonces candidato, por el tema de la Unidad de Trasplantes. El president se comprometió, si repetía como president del Consell, a que antes de que finalizase esta legislatura la Unidad de Trasplantes de Castelló sería un hecho, una realidad. Y, aunque ha tardado, como muchas cosas en política, lamentablemente, ahí está la Unidad y el primer trasplante antes de la finalización de la actual legislatura. Promesa cumplida.

Periodista